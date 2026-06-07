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▲孫淑媚（中）演唱會首日驚喜不斷，找來丁寧（右）、鍾欣凌（左）組成限定女團「SML」再次回歸。（圖／華貴娛樂提供）

孫淑媚昨晚（6日）在北流開唱，一連帶來〈不通將阮放〉、〈痴情歌〉、〈愛情看透透〉等近3小時唱好唱滿。寵粉的她，在演唱會結束後突然再度走上台，並加碼清唱3首歌，讓歌迷狂讚：「超有誠意！」在演出尾聲，孫淑媚突然哽咽、泛淚表示：「我從來沒有想過今天會有這樣的成績，我要謝謝老天爺，給我再次的機會，讓大家看見我。」孫淑媚為了台北場的歌迷，重新打造延伸舞台，寧可犧牲掉座位數，也要與大家有更多近距離接觸的機會。孫淑媚透過一首首經典歌，帶領歌迷細數她出道30年的音樂歷程。演唱會尾聲，她回想起一路以來的起伏，突哽咽落淚說：「我從來沒有想過，今天會有這樣的成績，我沒有什麼幕後的團隊，只有認真的孫淑媚，我要謝謝老天爺，給我再次的機會，讓大家看見我、喜歡我的歌、看見我的戲，謝謝你們成就現在的孫淑媚。」並承諾未來會一樣的努力、自律、堅持還有善良。而演唱會結束後，不少粉絲意猶未盡，不斷喊著「安可」，沒想到原本已經下台的孫淑媚，突然又走回台上，只見她重新戴上耳機，並開放粉絲再點3首歌，清唱展現超強的歌唱實力。孫淑媚寵粉舉動讓歌迷大讚：「沒想到還有這part」、「內心超感動」、「好險有留到最後」、「依舊誠意滿滿的演唱會！」昨晚演唱會首日驚喜不斷，不僅找來丁寧、鍾欣凌組成限定女團「SML」再次回歸，三人改唱人氣男團CORTIS的〈GO!〉，還首次公開演唱最新單曲〈Ikigai〉。當孫淑媚唱到〈咱〉時，紙飛機驚喜地由天而降，而這紙飛機更暗藏孫淑媚的心意，有標誌記號的紙飛機竟然是豪華大禮包，有吃的、有玩的，竟然還有醫美等級的優惠好禮，最後還送上自己特製的專屬枕頭，好康不斷！