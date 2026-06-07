金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）與運動品牌李寧（Li-Ning）達成合作協議震驚全球。本集《鞋槓人生》節目中，AREA 02的大隻要來為大家解析柯瑞捨棄大品牌選擇李寧原因，並加碼透露台灣入手李寧鞋款的管道。

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大隻解析柯瑞選擇李寧主因　中國品牌球鞋台灣哪裡買？

針對Curry為何選擇李寧而非留在傳統歐美運動大廠？大隻在節目中進行精闢分析，他認爲關鍵在於「極高的品牌自主權」，他說：「傳統大品牌往往伴隨著繁瑣的限制與嚴格的規範，這對於想擴展個人商業版圖的柯瑞而言無疑是一種無形的束縛，而李寧不僅願意傾注龐大資源，更承諾讓柯瑞繼續沿用並做大原有的『Curry Brand』，這是柯瑞選擇李寧的主因」。

除了品牌自主權，大隻在節目中透露，他在試穿過同為李寧旗下的Dwyane Wade與Jimmy Butler專屬鞋款後，對其優異的腳感與舒適度給予了極高評價，這可能也是柯瑞選擇李寧的因素。

大隻指出，，Curry Brand計畫在北美市場開設以個人品牌為核心的實體專賣店，並大膽預測雙方合作的全新初代簽名鞋款，最快在明年的NBA全明星賽左右正式亮相。

許多球迷相當好奇，台灣如何入手李寧鞋款？《鞋槓人生》也為廣大粉絲帶來好消息，國內知名潮流球鞋交易平台AREA 02目前已匯集了包含361度、安踏（ANTA）以及李寧等各大品牌鞋款，大隻表示，未來全新Curry系列鞋款一旦上市，平台將會動用所有資源與管道全力爭取貨量，確保台灣消費者能擁有最便利的安全管道，請大家持續關注AREA 02，更多精彩內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。


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吳忠育編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，2015年開始入行至今已經邁入第十年，對於國內職籃、NBA及中華職棒等賽事特別關注在職涯中採訪過許多像Dwight Howard、林書豪等知名球星。
目前在《NOWnews今日新聞》擔任影音編輯，...