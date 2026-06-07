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▲伍詠薇（中）在《金枝慾孽貳》是女主角之一，近日在自己主持的談話節目上，揭露當年劇組裡有位「雙面人」女星，所做所為連她都看不下去。（圖／翻攝自 TVB Best Drama 熱播劇場 YT）

▲伍詠薇稱《金枝慾孽貳》拍攝時，被「雙面人」女星氣到主動對被她欺負的人伸出援手。（圖／翻攝自HOY媒體網絡 YT）

▲已貴為TVB視后的龔嘉欣，否認自己是傳聞中的「雙面人女星」。（圖／翻攝自龔嘉欣FB）

演藝圈果然多是非，香港TVB宮鬥劇《金枝慾孽貳》雖然是14年前的戲，卻在近日成為話題焦點。原來參與演出的伍詠薇和梁嘉琪，在談話節目中大爆那時有位年輕卻算有名氣的女星，有如雙面人，在主角面前是一套嘴臉，但對著其他小牌配角就頤指氣使，彷彿以大姐自居，連身為女主角之一的伍詠薇都看不下去。網友比對她們透露的線索，懷疑是視后龔嘉欣，而她則反嗆稱自己忙到沒空留意相關報導，也不想為別人節目宣傳。TVB一直在香港被稱是「大台」，因為擁有慣性收視的優勢，藝員的知名度比對手台的主角都高出不少，因而藝人進了TVB為爭出頭，鬥爭也會比其他台更激烈，始終容易傳是非。伍詠薇近日在自己於HOY TV的節目《九運會客室》上，與好友梁嘉琪一同爆料當年合演《金枝慾孽貳》，碰到雙面人女星，儘管年紀不算大，卻很有架子，連女配角們吃飯怎麼坐都要聽她安排，但對女主角們又是不一樣的態度，網友比對之下，懷疑是龔嘉欣。當時龔嘉欣與梁嘉琪在戲裡都是演宮女，伍詠薇和鄧萃雯演皇妃，另一位女主角蔡少芬也是演宮女。梁嘉琪透露雙面人女星比她小，但當時比她有名，在她面前自認是「阿姐」，什麼事都要指指點點，讓她非常有壓力，伍詠薇後來看不下去，叫她吃飯的時候過來自己旁邊坐，後來更表明會罩著她，兩人因此成為好友。網友從梁嘉琪和伍詠薇提到的資料，歸納出當年《金枝慾孽貳》中已經小有名氣的配角，包括葉翠翠、苟芸慧、龔嘉欣等，最符合年紀比梁嘉琪小的就是龔嘉欣，目前龔嘉欣已貴為TVB劇集的女主角，還曾在去年初得到視后榮銜，網友當然對她竟然曾是雙面人感到詫異，議論不已。而龔嘉欣在出席新戲活動時，對於「雙面人」傳聞予以反擊，說道：「我沒經歷過報導所講的那些事，我今日回應完就不會再講，不想為另一個電視台的節目宣傳。」這是否指網友猜錯那位女星的身分？龔嘉欣強調：「我不知道她們講的是誰，也不會去講別人的八卦。」她解釋那時候在TVB都還算是新秀，拍《金枝慾孽貳》的壓力很大，再加上編劇經常很臨時才把劇本寫出來，演員們往往開拍前才拿到，所以心思都很集中在工作上。儘管她表示不會覺得被誤會而不開心，卻也稱與梁嘉琪少合作和接觸，大家就是一起拍戲的同事，言下之意，彼此談不上有何交情。