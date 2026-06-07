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中華職棒統一7-ELEVEn獅本週週末3連戰在臺北大巨蛋，聯手日本人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日，人氣明星布丁狗討論度超高，社群Threads上全都是布丁狗跳應援的影片，球迷直呼，「這隻布丁狗什麼都會跳！」有趣的是，這波布丁狗風潮，竟然燒到國外社群，大聯盟官方歐洲專頁《MLB Europe》小編瘋狂海巡台灣網友分享的布丁狗跳應援影片，「小編現在被布丁狗深深圈粉了！」獅隊本週在大巨蛋聯名人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日，由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，與球迷一同互動、齊聲替獅隊應援。不只周邊商品熱銷，三麗鷗吉祥物們的「舞技」在社群上也獲得好評。其中布丁狗討論度最高，且圈粉無數，在應援舞台上，布丁狗完全能跟上Uni Girls的應援舞步，讓球迷直呼，「這隻布丁狗什麼都會跳！」在社群平台Threads上，搜尋三麗鷗的關鍵字，幾乎都被布丁狗跳應援的影片洗版，還有不少球迷討論，「原來布丁狗的耳朵會動！」而這波布丁狗風潮竟然也燒到國外社群，大聯盟官方歐洲專頁《MLB Europe》小編瘋狂海巡台灣網友分享的布丁狗跳應援影片、照片，《MLB Europe》小編留言，「這是我本週最新迷上的吉祥物！」看到另一隻明星大耳狗的應援影片時，小編又驚呼，「我的天啊！！又一個可愛到不行的吉祥物！」台灣球迷也相當熱情，向《MLB Europe》小編介紹獅隊本週的聯名主題日，《MLB Europe》小編發文說，「謝謝善良的統一獅球迷們，為大家解釋他們可愛的三麗鷗角色主題日！小編現在被布丁狗深深圈粉了，在下方分享你最愛的角色吧！」