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▲小孟老師公開台股基金帳戶收益，他投20萬本金投資報酬率高達400%。（圖／小孟老師星座塔羅牌之清水孟FB）







知名命理師、塔羅牌專家「小孟老師」近期頻頻預測台股走勢，引發民眾質疑，更有人吐槽他：「到底有沒有買，是不是在胡亂說？」對此，小孟老師不忍了，昨（6）日發文提供2個台股基金帳戶截圖，分享自己的收益，只見其中一筆投資，他投入20萬台幣本金，結果投資報酬率飆破400%，大賺83萬，相當驚人。小孟老師昨日在臉書發文，回應網友質疑他根本沒買台股、亂算股市的討論：「老師就應大家要求，提供台股基金2個帳戶。」只見小孟老師分享3張基金帳戶的截圖，他投資台股主動式基金「安聯台灣科技基金」，投報率超高，3筆交易分別獲利高達277%、419%、255%。小孟老師說其中有一筆是在川普關稅大跌時買進的，更直呼「愛台灣就買台灣的AI」；至於股票帳戶如何，小孟老師說自己暫時不想提供，因為這個社會剝奪感很強。小孟老師還透露自己算台股的動機：「老師之所以會講財經主要是，我要感謝所有我的客人給我算命，讓我有投資的本金，我要回饋給大家，讓大家也賺錢」，他也笑說自己如果只靠算命過活，可能不會太有錢，因為還要養助理與開店，所以他呼籲大家要懂得投資，才能用錢滾錢。小孟老師的貼文曝光後，吸引不少粉絲留言稱讚，「別人怎麼說，不要在意啊！不想看的可以不要看」、「老師講話含金量滿滿，不秀對帳單也知道是有在投資的人啊～不要理酸民」、「財富自由的老師是為了回饋大家，謝謝老師」、「感謝小孟老師，下車時，也請記得通知大家」、「我真心覺得老師只希望大家可以賺錢」。而小孟老師最新一支講台股的影片則預告：「6月8日台股下殺3000點」，但他透過塔羅牌占卜分析，台股會死而復活，要大家看到下跌不用過度緊張，可以繼續放著，急跌應該很快就會反彈回來。