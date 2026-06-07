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捷運列車每日上線營運前 均完成清潔消毒作業

▲台北捷運列車每日上線營運前均依標準作業程序完成清潔消毒作業。（圖／北捷公司提供）

多位民眾透過社群反映，特定旅客屢次在座位上有影響公共衛生之行為，包含乘客當眾摳腳皮散發惡臭，導致旅客走避；或是有優先席遺留穢物等，引起大眾反彈。對此，北捷公司表示，旅客如不願配合勸導，得依「大眾捷運法」第50條第1項第5款，拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨礙其執行職務，處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。臺北捷運公司表示，依「臺北捷運系統旅客須知」第7點第3款規定，著惡臭或攜帶不潔物品，或有影響公共衛生之行為者，本公司得拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。北捷公司表示，旅客如不願配合勸導，得依「大眾捷運法」第50條第1項第5款，拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨礙其執行職務，處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。北捷表示，為提供旅客舒適整潔的乘車環境，捷運列車每日上線營運前均依標準作業程序完成清潔消毒作業，包括車廂地板、座椅、扶手、立柱、車廂壁面、玻璃、地板及空調出風口等重點區域。北捷指出，其他旅客經常接觸設備，亦加強清潔；尤其是座椅清消，更嚴格執行「先濕後乾」工法，使用稀釋漂白水均勻擦拭後，再以乾布徹底擦拭，力求清潔，請旅客安心。