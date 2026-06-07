梅雨進入旺盛期！根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今（7）日午後山區有強對流發展，並將擴至部分平地，從明日至下週二（8至16日）受到梅雨季滯留鋒面，以及西南季風盛行影響，全台進入梅雨旺盛期，將帶來劇烈天氣與致災性降雨，這波梅雨將至少影響台灣天氣10日，何時結束還看不到盡頭。
今午後雷雨擴大！明起進入梅雨旺盛期
氣象專家吳德榮表示，今日各地多雲時晴、白天熱；大氣不穩定，上午西南部仍有陸風殘餘的局部短暫降雨，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地；應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。各地區氣溫如下：北部23至34度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至36度。
吳德榮指出，明日至下週二（8至16日）「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，明日起接近、強對流漸擴大，週四（11日）略南移、強對流偏在中南部，週五（12日）又北移、強對流再擴大全台，配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」。
梅雨下到何時？吳德榮示警至少超過10天
吳德榮提醒，因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。
至於這波「梅雨旺盛期」將持續到何時？吳德榮坦言，根據最新歐、美模擬至少延續至下週二（16日）、型態雖已略有改變及差異、但皆還有多雨的條件！而模式超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度已降低，故之後能延續至何時？莫急下定論，應繼續觀察。
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氣象專家吳德榮表示，今日各地多雲時晴、白天熱；大氣不穩定，上午西南部仍有陸風殘餘的局部短暫降雨，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地；應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。各地區氣溫如下：北部23至34度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至36度。
吳德榮指出，明日至下週二（8至16日）「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，明日起接近、強對流漸擴大，週四（11日）略南移、強對流偏在中南部，週五（12日）又北移、強對流再擴大全台，配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」。
吳德榮提醒，因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。
至於這波「梅雨旺盛期」將持續到何時？吳德榮坦言，根據最新歐、美模擬至少延續至下週二（16日）、型態雖已略有改變及差異、但皆還有多雨的條件！而模式超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度已降低，故之後能延續至何時？莫急下定論，應繼續觀察。