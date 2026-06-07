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今午後雷雨擴大！明起進入梅雨旺盛期

▲明日至下週二（8至16日）「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，配合西南季風盛行，台灣進入典型的梅雨旺盛期。（圖／中央氣象署提供）

梅雨下到何時？吳德榮示警至少超過10天

▲今晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣西南部有陸風與西南風輻合，激發的雲層。4：40雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨回波消長。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

梅雨進入旺盛期！根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，，何時結束還看不到盡頭。氣象專家吳德榮表示，今日各地多雲時晴、白天熱；大氣不穩定，上午西南部仍有陸風殘餘的局部短暫降雨，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地；應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。各地區氣溫如下：北部23至34度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至36度。吳德榮指出，，配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」。吳德榮提醒，因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。至於這波「梅雨旺盛期」將持續到何時？吳德榮坦言，，應繼續觀察。