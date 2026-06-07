受到最新公布的5月非農就業數據優於預期等影響，美股週五（5日）迎來「黑色星期五」，各主要指數齊聲大跌。在此之際，備受市場矚目的太空探索科技公司SpaceX首次公開募股（IPO）即將於下週登場，募資規模上看750億美元，公司估值高達1.75兆美元，有望創下美國史上最大IPO紀錄。不過，在美股連續數月強勢上漲後，部分投資人也開始擔憂市場過熱，SpaceX上市能否延續AI熱潮，將成為觀察市場風向的重要指標。
根據路透社報導，美股三大指數6日收盤走弱，主要受到強勁就業數據推升聯準會（Fed）維持鷹派立場疑慮，以及半導體類股在經歷一波瘋狂暴漲後獲利了結賣壓影響。其中，標普500指數結束連續9週上漲走勢，錄得今年以來首度週線下跌。
儘管如此，在2026年大盤整體依舊表現亮眼，標普500指數今年累計漲幅仍接近8%，自3月底低點反彈幅度更達16%。市場人士認為，科技股與人工智慧（AI）題材持續成為支撐美股的重要力量。
全國互惠保險公司（Nationwide）市場策略主任赫基特（Mark Hackett）表示，過去兩個月以來，市場幾乎無視各種利空因素，市場背後有強大動能支撐，「投資人對科技股的熱情以及技術性買盤，已經壓過其他幾乎所有影響市場的因素」。
SpaceX將成史上最大IPO
馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX 本次掛牌上市目標募集750億美元，將創下歷史上規模最大的IPO紀錄，其估值高達1.75兆美元。根據規劃，SpaceX將於6月11日完成定價，並於隔日在那斯達克掛牌交易，股票代號為「SPCX」。
這家公司橫跨火箭發射、衛星通訊、AI運算等多項業務，被視為馬斯克商業版圖中的核心資產。
不過，SpaceX估值也引發市場熱議。公司2025年營收年增33%，達186.7億美元，但全年仍虧損49.4億美元。由於旗下業務涵蓋航太、通訊及人工智慧等不同領域，市場難以找到直接可比擬的上市公司作為估值基準。
Glenmede投資策略主管普萊德（Jason Pride）指出，這將是歷史上規模最大的IPO之一，「市場最關心的問題是，這究竟代表新的成長機會，還是市場泡沫化的徵兆。」
分析師認為，SpaceX上市後將為一般投資人提供參與AI與太空產業成長的新管道，預料將吸引大量散戶資金湧入。
OpenAI、Anthropic有望接力上市
市場預期SpaceX掛牌後，AI產業還將迎來新一波大型IPO潮。其中OpenAI與Anthropic都被視為下一批潛在上市企業。Anthropic本週已證實，正以保密方式向美國監管機構提交上市申請。
Allspring Global Investments基金經理威特默（Matt Wittmer）指出，SpaceX的上市不僅是單一企業事件，更是市場評估新世代成長產業的重要基準，「投資人正尋找下一個長期成長機會，而SpaceX正好處於許多熱門領域的交會點。」
通膨數據與科技財報成市場焦點
由於先前的就業報告加劇了市場對聯準會（Fed）將重心轉向壓制通膨、甚至可能進一步升息的恐懼，除了SpaceX IPO之外，下週市場還將聚焦美國5月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據。
近期國際油價因中東局勢升溫而持續攀升，市場擔憂能源價格可能進一步推升通膨壓力，影響聯準會未來貨幣政策方向。
普萊德指出，在聯準會本月召開貨幣政策會議之前，市場最擔心的問題之一，是高企的能源價格究竟在多大程度上滲透並影響了 CPI 的其他核心組成項目。
隨著能源價格大漲，聯準會今年「升息而非降息」的機率正在期貨市場上持續攀升。而在2026年初時，市場原本還普遍樂觀預期聯準會會祭出有利於股市擴張的降息舉措。
目前市場已逐漸修正年初對降息的樂觀預期，利率期貨顯示，今年升息機率正逐步上升。
此外，儘管科技板塊在本週五收盤表現黯淡，但下週也將迎來包括甲骨文（Oracle）與Adobe等幾家關鍵科技大廠的財報，該板塊正是推動近期美股飆漲的核心引擎，結果將進一步檢驗AI熱潮能否持續支撐美股。
部分投資人早已在為這波急漲後的「中場休息」甚至「大盤拉回」做準備。目前市場面臨的潛在風險包括美國與以色列針對伊朗爆發的戰爭，以及中東地緣政治局勢一旦再度惡化，可能引發能源價格新一輪的暴漲。
數據顯示，科技股目前市值已占標普500指數總市值超過39%，創下歷史新高。市場分析認為，若SpaceX成功上市並獲投資人熱烈追捧，將進一步鞏固AI與科技股作為2026年美股主流投資題材的地位；反之，若市場反應不如預期，則可能成為近期強勁漲勢的重要轉折點。
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儘管如此，在2026年大盤整體依舊表現亮眼，標普500指數今年累計漲幅仍接近8%，自3月底低點反彈幅度更達16%。市場人士認為，科技股與人工智慧（AI）題材持續成為支撐美股的重要力量。
全國互惠保險公司（Nationwide）市場策略主任赫基特（Mark Hackett）表示，過去兩個月以來，市場幾乎無視各種利空因素，市場背後有強大動能支撐，「投資人對科技股的熱情以及技術性買盤，已經壓過其他幾乎所有影響市場的因素」。
SpaceX將成史上最大IPO
馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX 本次掛牌上市目標募集750億美元，將創下歷史上規模最大的IPO紀錄，其估值高達1.75兆美元。根據規劃，SpaceX將於6月11日完成定價，並於隔日在那斯達克掛牌交易，股票代號為「SPCX」。
這家公司橫跨火箭發射、衛星通訊、AI運算等多項業務，被視為馬斯克商業版圖中的核心資產。
不過，SpaceX估值也引發市場熱議。公司2025年營收年增33%，達186.7億美元，但全年仍虧損49.4億美元。由於旗下業務涵蓋航太、通訊及人工智慧等不同領域，市場難以找到直接可比擬的上市公司作為估值基準。
Glenmede投資策略主管普萊德（Jason Pride）指出，這將是歷史上規模最大的IPO之一，「市場最關心的問題是，這究竟代表新的成長機會，還是市場泡沫化的徵兆。」
分析師認為，SpaceX上市後將為一般投資人提供參與AI與太空產業成長的新管道，預料將吸引大量散戶資金湧入。
OpenAI、Anthropic有望接力上市
市場預期SpaceX掛牌後，AI產業還將迎來新一波大型IPO潮。其中OpenAI與Anthropic都被視為下一批潛在上市企業。Anthropic本週已證實，正以保密方式向美國監管機構提交上市申請。
Allspring Global Investments基金經理威特默（Matt Wittmer）指出，SpaceX的上市不僅是單一企業事件，更是市場評估新世代成長產業的重要基準，「投資人正尋找下一個長期成長機會，而SpaceX正好處於許多熱門領域的交會點。」
通膨數據與科技財報成市場焦點
由於先前的就業報告加劇了市場對聯準會（Fed）將重心轉向壓制通膨、甚至可能進一步升息的恐懼，除了SpaceX IPO之外，下週市場還將聚焦美國5月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據。
近期國際油價因中東局勢升溫而持續攀升，市場擔憂能源價格可能進一步推升通膨壓力，影響聯準會未來貨幣政策方向。
普萊德指出，在聯準會本月召開貨幣政策會議之前，市場最擔心的問題之一，是高企的能源價格究竟在多大程度上滲透並影響了 CPI 的其他核心組成項目。
隨著能源價格大漲，聯準會今年「升息而非降息」的機率正在期貨市場上持續攀升。而在2026年初時，市場原本還普遍樂觀預期聯準會會祭出有利於股市擴張的降息舉措。
目前市場已逐漸修正年初對降息的樂觀預期，利率期貨顯示，今年升息機率正逐步上升。
此外，儘管科技板塊在本週五收盤表現黯淡，但下週也將迎來包括甲骨文（Oracle）與Adobe等幾家關鍵科技大廠的財報，該板塊正是推動近期美股飆漲的核心引擎，結果將進一步檢驗AI熱潮能否持續支撐美股。
部分投資人早已在為這波急漲後的「中場休息」甚至「大盤拉回」做準備。目前市場面臨的潛在風險包括美國與以色列針對伊朗爆發的戰爭，以及中東地緣政治局勢一旦再度惡化，可能引發能源價格新一輪的暴漲。
數據顯示，科技股目前市值已占標普500指數總市值超過39%，創下歷史新高。市場分析認為，若SpaceX成功上市並獲投資人熱烈追捧，將進一步鞏固AI與科技股作為2026年美股主流投資題材的地位；反之，若市場反應不如預期，則可能成為近期強勁漲勢的重要轉折點。