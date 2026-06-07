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▲奶昔說自己昨天乖乖報到、領手環等排隊，最後卻沒與金宣虎拍到照。（圖／奶昔IG@milkshake_0622）

韓國男神金宣虎昨（6）日下午在新北工商展覽中心舉行粉絲見面會，富邦啦啦隊女神奶昔（洪采鈺）也是金宣虎的粉絲，昨日到場朝聖偶像，她更抽到和金宣虎合照的福利，但卻沒成功拍到照。奶昔分享事件經過，疑似因現場工作人員引導有誤，讓她錯失與金宣虎拍照的機會，這讓奶昔超崩潰，直呼：「我真的忍不住哭。」奶昔在Threads發文，分享這個令她痛心的遭遇，表示昨日見面會時：「15點初就已經換到手環，在工作人員指定的區域等，15:30開始集合藍色手環的人，工作人員就對我們說橘色手環再等一下，說會廣播喊，但我們一直等到超過16點，想說怎麼都沒有人喊，結果去問，說合照已經結束了」。領到橘色手環的奶昔表示自己並未聽到二次集合的廣播，聽到合照時間已結束讓她超級難過，甚至自我懷疑：「我聽力真的很不好嗎？為什麼會沒聽到在喊排隊集合？但他們喊的地點真的離工作人員要我待的地方很遠，我真的忍不住哭」。奶昔的貼文曝光後，許多粉絲也替她抱不平，認為確實是主辦單位的問題，「太過分了吧，這是很難得的機會，明明有照規矩來，怎麼可以平白無故讓有消費的觀眾這樣喪失該有的權利，要是我現場一定鬧大！」、「覺得今天動線安排也不是很好」、「我換到手環一直不敢離太遠就是怕沒聽到，但是我有聽到工作人員有喊橘色手環的請排隊，如果不是在附近，就真的會沒聽到」。現場粉絲指出，工作人員後續真的有另外集合橘色手環的人，但沒有大聲廣播，奶昔應該是因為這樣才錯過。她也透露自己已經有聯絡主辦單位了：「我有私訊主辦了！希望他們會理我，第一次參加演員見面會就收到震撼教育…」