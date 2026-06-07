我是廣告 請繼續往下閱讀

梅雨+西南氣流下到6月中！下周二、下周三雨最猛

▲明（8）日鋒面南壓至台灣附近，下周二、下周三（9、10日）為雨勢最劇烈時段，全台灣連續有局部大雨或豪雨發生。（圖／中央氣象署提供）

鋒面明南壓接近台灣！開啟降雨模式「至少連下8天」

▲明（8）日鋒面南壓至台灣附近，中南部地區將有局部大雨，下周二起至下周五擴至全台。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）

梅雨旺盛期到來，根據氣象專家林得恩表示，，提醒各地民眾慎防強降雨及強陣風等劇烈天氣發生。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，這波梅雨鋒面滯留，預計將影響延至6月中。隨著梅雨鋒面接近及南北徘徊影響，環境轉趨不穩定，全台降雨機會大增，由於伴隨暖溼西南風，水氣供輸補給充沛，慎防強降雨及強陣風等劇烈天氣現象發生。林得恩提到，下周二、下周三（9、10日）為雨勢最劇烈時段，下周四（11日）鋒面南壓至中部附近，北台灣降雨短暫減緩；下周五、六（12、13日）鋒面再度北移，北台灣雨勢又將增多。下周日、下下周一（14、15日）梅雨鋒面及西南風仍在臺灣上空附近，全台天氣不穩定，這波滯留鋒面預計將會影響至6月中旬。林得恩進一步解釋，，環境西南風增強，天氣轉趨不穩定，西部地區普遍有雨，大台北、中南部山區及午後各地山區都可能出現局部大雨。，為本波降雨最為顯著時段，全台各地都有強降雨發生的機會，中南部及東部山區，降雨最為集中且劇烈。，北台灣降雨減緩，但中南部仍持續有雨，並有局部大雨發生機率，鋒面持續在台灣附近徘徊。，降雨再度增多，西半部、東北部及山區有局部大雨或豪雨發生機率。，全台天氣不穩定，易有劇烈天氣及顯著降雨發生。