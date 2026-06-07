全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）今年表現持續低迷，在人工智慧（AI）概念股狂飆及SpaceX等多宗重量級IPO即將登場的夾擊下，投資資金明顯轉向股票市場。數據顯示，比特幣今年迄今已下跌約三分之一，不僅創下至少10年來同期最差表現，本週跌幅更達15%，寫下2022年FTX交易所崩盤以來最大單週跌幅。
根據路透社報導，目前比特幣價格約落在6.3萬美元附近，相較去年底創下逾12.5萬美元歷史高點已大幅回落。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）統計，比特幣2026年前五個月的跌幅，是自2015年有紀錄以來同期最大跌勢。
市場人士指出，AI產業持續吸引資金湧入，加上即將登場的太空探索公司SpaceX等超大型IPO，正在改變投資人資金配置方向，使加密貨幣市場面臨前所未有的競爭壓力。
川普力挺未能提振 比特幣較就職時仍跌四成
比特幣去年曾受惠於美國總統川普（Donald Trump）上任後的加密貨幣友善政策預期。川普在2025年就職時曾承諾將美國打造為「全球加密貨幣中心」，並任命多位支持數位資產的官員，帶動市場樂觀情緒。
然而，隨著大型金融機構、投資銀行及現貨ETF大量進場，比特幣原本被視為具備高波動、低相關性的資產特性逐漸消失。如今比特幣與美股走勢的連動性遠高於過去，近期甚至與標普500指數呈現明顯反向變化。
加拿大皇家銀行藍灣資產管理（RBC BlueBay Asset Management）固定收益投資長道丁（Mark Dowding）表示，市場正見證一項資產如何從「最受追捧的明星商品」，迅速轉變成被投資人冷落的標的。
AI股狂飆 比特幣失去資金焦點
分析人士認為，比特幣目前最大的挑戰並非來自其他加密貨幣，而是來自AI產業。
自2022年底生成式AI浪潮興起以來，大量資金湧向資料中心、半導體、晶片與相關基礎設施企業。過去一年，美國費城半導體指數相關個股累計大漲約170%，同期比特幣則下跌約40%。
尤其市場焦點正集中在AI概念股與大型科技企業身上，投資人資金不斷流向半導體ETF及AI相關基金。
數據顯示，僅6月第一週，四檔主要半導體ETF便吸引超過30億美元資金流入；今年累計淨流入規模更高達210億美元。
相較之下，比特幣現貨ETF則遭遇歷史性撤資潮。截至本週四（4日）止的一週內，投資人從大型比特幣ETF撤出超過27億美元，創下史上最大單週淨流出紀錄。今年以來累計淨流出規模已達31億美元。
SpaceX、OpenAI上市潮 加劇資金排擠效應
市場同時關注全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX即將進行IPO。
SpaceX預計募資750億美元，估值上看1.75兆美元，有望成為史上最大規模IPO之一。市場預期，未來數月還將有OpenAI與Anthropic等AI巨頭陸續上市。
分析師指出，這些超大型上市案將進一步吸收市場流動性，對包括比特幣在內的高風險資產形成排擠效應。
穩定幣崛起 比特幣市占率下滑
除了傳統金融市場的競爭，加密貨幣生態本身也正在出現變化。
過去比特幣幾乎主導整個加密市場，但如今投資人選擇愈來愈多，包括以太幣（Ether）、Solana、幣安幣（BNB）等主要代幣，以及大量新興山寨幣（Alt-coins）。據CoinGecko的數據，這些山寨幣目前已瓜分了整體市場五分之一的版圖。
另一方面，與美元掛鉤的穩定幣（Stablecoins）快速擴張，也侵蝕比特幣的市場地位。
根據CoinGecko統計，目前比特幣占整體加密貨幣市場比重約56%，較一年前的63%明顯下滑；穩定幣市占率則由7%升至接近13%。
其中，全球最大穩定幣泰達幣（Tether）的每日交易量，已超過比特幣與以太幣總和；排名第二的USD Coin交易量，也幾乎等同於後續10種主要加密貨幣的總和。
市場分析認為，比特幣目前正面臨多重壓力，包括資金轉向AI產業、穩定幣崛起，以及大型IPO搶奪市場資金等因素。儘管部分投資人仍將比特幣視為長期價值儲存工具，但在AI概念股持續創高、資本市場迎來IPO熱潮之際，比特幣是否能重新吸引資金回流，將成為下半年全球金融市場的重要觀察指標。
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市場人士指出，AI產業持續吸引資金湧入，加上即將登場的太空探索公司SpaceX等超大型IPO，正在改變投資人資金配置方向，使加密貨幣市場面臨前所未有的競爭壓力。
川普力挺未能提振 比特幣較就職時仍跌四成
比特幣去年曾受惠於美國總統川普（Donald Trump）上任後的加密貨幣友善政策預期。川普在2025年就職時曾承諾將美國打造為「全球加密貨幣中心」，並任命多位支持數位資產的官員，帶動市場樂觀情緒。
然而，隨著大型金融機構、投資銀行及現貨ETF大量進場，比特幣原本被視為具備高波動、低相關性的資產特性逐漸消失。如今比特幣與美股走勢的連動性遠高於過去，近期甚至與標普500指數呈現明顯反向變化。
加拿大皇家銀行藍灣資產管理（RBC BlueBay Asset Management）固定收益投資長道丁（Mark Dowding）表示，市場正見證一項資產如何從「最受追捧的明星商品」，迅速轉變成被投資人冷落的標的。
AI股狂飆 比特幣失去資金焦點
分析人士認為，比特幣目前最大的挑戰並非來自其他加密貨幣，而是來自AI產業。
自2022年底生成式AI浪潮興起以來，大量資金湧向資料中心、半導體、晶片與相關基礎設施企業。過去一年，美國費城半導體指數相關個股累計大漲約170%，同期比特幣則下跌約40%。
尤其市場焦點正集中在AI概念股與大型科技企業身上，投資人資金不斷流向半導體ETF及AI相關基金。
數據顯示，僅6月第一週，四檔主要半導體ETF便吸引超過30億美元資金流入；今年累計淨流入規模更高達210億美元。
相較之下，比特幣現貨ETF則遭遇歷史性撤資潮。截至本週四（4日）止的一週內，投資人從大型比特幣ETF撤出超過27億美元，創下史上最大單週淨流出紀錄。今年以來累計淨流出規模已達31億美元。
SpaceX、OpenAI上市潮 加劇資金排擠效應
市場同時關注全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX即將進行IPO。
SpaceX預計募資750億美元，估值上看1.75兆美元，有望成為史上最大規模IPO之一。市場預期，未來數月還將有OpenAI與Anthropic等AI巨頭陸續上市。
分析師指出，這些超大型上市案將進一步吸收市場流動性，對包括比特幣在內的高風險資產形成排擠效應。
穩定幣崛起 比特幣市占率下滑
除了傳統金融市場的競爭，加密貨幣生態本身也正在出現變化。
過去比特幣幾乎主導整個加密市場，但如今投資人選擇愈來愈多，包括以太幣（Ether）、Solana、幣安幣（BNB）等主要代幣，以及大量新興山寨幣（Alt-coins）。據CoinGecko的數據，這些山寨幣目前已瓜分了整體市場五分之一的版圖。
另一方面，與美元掛鉤的穩定幣（Stablecoins）快速擴張，也侵蝕比特幣的市場地位。
根據CoinGecko統計，目前比特幣占整體加密貨幣市場比重約56%，較一年前的63%明顯下滑；穩定幣市占率則由7%升至接近13%。
其中，全球最大穩定幣泰達幣（Tether）的每日交易量，已超過比特幣與以太幣總和；排名第二的USD Coin交易量，也幾乎等同於後續10種主要加密貨幣的總和。
市場分析認為，比特幣目前正面臨多重壓力，包括資金轉向AI產業、穩定幣崛起，以及大型IPO搶奪市場資金等因素。儘管部分投資人仍將比特幣視為長期價值儲存工具，但在AI概念股持續創高、資本市場迎來IPO熱潮之際，比特幣是否能重新吸引資金回流，將成為下半年全球金融市場的重要觀察指標。