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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週星象考驗人際與感情忠誠，表示，本週運勢走向分明。雙子座喜迎好運，人氣與桃花皆旺，甚至能遇見心儀對象；天蠍與水瓶則財運、工作運旺盛。然而，警告，牡羊座需提防劈腿偷吃危機與稍微小人運，天蠍、水瓶及雙魚亦有三角戀陰影；摩羯與金牛在感情和工作上面臨低迷、無進展的苦戰，本週在情感與人際合作上皆需多加防範。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心劈腿偷吃，不管是你還是對方。◾ 工作、事業運：生意案子很容易最後簽不下來，小心稍微有小人運喔！◾ 愛情、桃花運：小心對方突然不太一樣，這都是劈腿的警訊喔！本週運勢重點：工作這週工作方面忙但是沒有錢賺，昏天暗地的。◾ 工作、事業運：賺不到錢、簽不到案子，有點辛苦喔！◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話目前狀況不明、沒有進展，其實對方沒有那個意思（交往或繼續下去）。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週人氣很旺，愛情工作方面也是好運旺旺來。◾ 工作、事業運：有好機會，而且是你的。◾ 愛情、桃花運：桃花旺了起來，還有機會遇見自己喜歡的人喔！本週運勢重點：愛情這週愛情方面相處起來越來越像朋友，有可能暫停喔！◾ 工作、事業運：有案子進行的話小心賺不到喔！◾ 愛情、桃花運：會突然不喜歡對方了，彼此感覺淡了點。本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面終於是小人退散，但是要注意本身工作的東西不吸引人，也等於沒有錢賺。◾ 工作、事業運：光談是賺不到錢的，主要是對方沒有意願。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，會有發展但是沒有進展。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會遇到速食愛情，沒有結果的那種。◾ 工作、事業運：競爭激烈，小心輸了。◾ 愛情、桃花運：有潛在的競爭對手，但是這段關係本身是速食愛情。本週運勢重點：日常這週運勢小心人的問題容易火氣大吵起來。◾ 工作、事業運：賺的不夠多的話，代表產品本身不夠優秀喔。◾ 愛情、桃花運：若是愛情長跑或戀愛中的話，有可能分手。本週運勢重點：工作、愛情這週工作運旺，而且只凸顯你的優勢。◾ 工作、事業運：工作運旺，而且只凸顯你的優勢。◾ 愛情、桃花運：小心三角戀，對方會跟你坦白，也比較保護第三者。本週運勢重點：工作、愛情、日常這週愛情工作方面不討人喜歡喔，很容易什麼都沒有。◾ 工作、事業運：小心工作機會溜走。◾ 愛情、桃花運：暫時無進展。本週運勢重點：愛情這週愛情方面只剩你在努力，對方早就不眷戀了。◾ 工作、事業運：買氣低迷，推銷很久都沒有業績也有可能。◾ 愛情、桃花運：苦戀中，對方沒有回應。本週運勢重點：愛情這週工作方面旺，但是愛情方面有問題，還是專注在好的部分吧！◾ 工作、事業運：金錢運旺，大飽荷包。◾ 愛情、桃花運：小心三角戀，對方不是不熟才冷。本週運勢重點：工作這週工作方面有機會來，但是小心人事不合喔！◾ 工作、事業運：如果是人事的問題，你會覺得不合。◾ 愛情、桃花運：小心吵架、三角戀。