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下雨天還是堅持穿布鞋！台北人原因爆共鳴：真的危險

▲有民眾不解為何台北人雨天外出還是堅持穿布鞋，認為拖鞋穿起來更舒服，在網路上引發討論。（圖／NOWNEWS資料照）

暴雨也要穿布鞋！一票人不只怕跌倒：髒水無法接受

無法接受腳直接泡在髒污的積水中，比起鞋襪濕掉，多數人更害怕腳直接暴露在充滿細菌的水中

▲不少人認為上班通勤中儘管因大雨淋濕雙腳，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.10）

▲但有拖鞋派的民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭。（圖／取自photoAC）

下雨天穿什麼鞋才正確？醫師公布正解：避免腳濕最嚴重恐釀敗血症

近期梅雨季節準備到來，全台各地將迎來溼答答的天氣，但，搖頭直呼「拖鞋走在雨天根本危險」。近日有網友在Threads好奇發文，表示不解為何在台北的居民，或是北漂工作許久的人，在下雨天仍然堅持穿布鞋或雨鞋，認為拖鞋穿起來更舒爽，貼文曝光後，瞬間引來不少台北人解答原因，、「路上的水很噁心，下雨天，我都穿雨鞋、登山鞋出門，進公司換鞋子」、「拖鞋本來就不是很安全的，踢到很容易受傷」、綜合上述網友看法，不少人下雨天不肯穿拖鞋，主要是就算通勤上班途中鞋襪真的濕掉，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。此外，不過也有民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭，相較之下，拖鞋更容易清洗，也比較快乾，大讚「拖鞋才是王道」。不過，下雨天是否適合穿拖鞋還是因人而異。至於下雨天該穿什麼鞋比較好？根據胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，至於橡膠厚底鞋、涼鞋等鞋款，如洞洞鞋、果凍鞋等，雖然較快乾又易清洗，但保護性有限，不適合有傷口的人，鞋底材質也建議選擇橡膠底、密溝紋設計，防滑效果佳，才能避免跌倒；襪子部分，則建議選擇具防水功能、吸濕排汗特性的材質，避免使用單一純棉襪，以降低細菌孳生的風險。黃軒醫師特別提醒，暴雨讓鞋襪全濕，不僅不舒服，更可能引來一堆惱人疾病，，提醒民眾千萬別讓腳長期處在潮濕密不透風的環境中。