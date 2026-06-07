近期梅雨季節準備到來，全台各地將迎來溼答答的天氣，但在台北不少人儘管在狂風暴雨的下雨天，腳上依舊穿著布鞋行走，這讓外地人好奇「為什麼下雨天還要堅持穿步鞋？穿拖鞋不香嗎」。不少在地台北人出面解釋，比起穿布鞋濕掉，更無法接受腳直接泡在雨天髒水中，且穿拖鞋更可能因為滑倒出事，搖頭直呼「拖鞋走在雨天根本危險」。
下雨天還是堅持穿布鞋！台北人原因爆共鳴：真的危險
近日有網友在Threads好奇發文，表示不解為何在台北的居民，或是北漂工作許久的人，在下雨天仍然堅持穿布鞋或雨鞋，認為拖鞋穿起來更舒爽，納悶詢問「為什麼下雨天還要堅持穿步鞋？或是那種一看穿一天會悶到腳很臭的雨鞋？，穿拖鞋不香嗎」。
貼文曝光後，瞬間引來不少台北人解答原因，「路上的水不知道多髒，腳去碰那個水，布鞋溼掉到公司可以換室內鞋子跟襪子，乾淨多了」、「路上的水很噁心，下雨天，我都穿雨鞋、登山鞋出門，進公司換鞋子」、「拖鞋本來就不是很安全的，踢到很容易受傷」、「拖鞋走在雨天根本是危險」。
暴雨也要穿布鞋！一票人不只怕跌倒：髒水無法接受
綜合上述網友看法，不少人下雨天不肯穿拖鞋，主要是無法接受腳直接泡在髒污的積水中，比起鞋襪濕掉，多數人更害怕腳直接暴露在充滿細菌的水中，就算通勤上班途中鞋襪真的濕掉，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。
此外，下雨天的磁磚、斑馬線較濕滑，因拖鞋抓地力較弱，一個不慎就容易滑倒，行走起來更危險，雨水還會將路面上泥沙、小碎石沖到腳上，行走起來會更加不適，加上部分人認為外出穿拖鞋容易給人過於隨便的觀感，因此仍堅持在雨天穿上布鞋。
不過也有民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭，相較之下，拖鞋更容易清洗，也比較快乾，大讚「拖鞋才是王道」。不過，下雨天是否適合穿拖鞋還是因人而異。
下雨天穿什麼鞋才正確？醫師公布正解：避免腳濕最嚴重恐釀敗血症
至於下雨天該穿什麼鞋比較好？根據胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，鞋子應選防水防滑、透氣又快乾的款式，如高筒防水雨靴或具Gore-Tex材質的運動鞋等，含有其他防水塗層如Omni-Shield™、WPA 等也是不錯的選擇。
至於橡膠厚底鞋、涼鞋等鞋款，如洞洞鞋、果凍鞋等，雖然較快乾又易清洗，但保護性有限，不適合有傷口的人，鞋底材質也建議選擇橡膠底、密溝紋設計，防滑效果佳，才能避免跌倒；襪子部分，則建議選擇具防水功能、吸濕排汗特性的材質，避免使用單一純棉襪，以降低細菌孳生的風險。
黃軒醫師特別提醒，暴雨讓鞋襪全濕，不僅不舒服，更可能引來一堆惱人疾病，長時間潮濕悶熱讓黴菌滋生，可能導致足癬（香港腳），讓腳趾縫、腳底搔癢、脫皮、紅腫甚至糜爛。亦有可能導致細菌感染、浸漬性皮炎，最嚴重可能演變成丹毒或蜂窩性組織炎，甚至可能引發敗血症，提醒民眾千萬別讓腳長期處在潮濕密不透風的環境中。
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近日有網友在Threads好奇發文，表示不解為何在台北的居民，或是北漂工作許久的人，在下雨天仍然堅持穿布鞋或雨鞋，認為拖鞋穿起來更舒爽，納悶詢問「為什麼下雨天還要堅持穿步鞋？或是那種一看穿一天會悶到腳很臭的雨鞋？，穿拖鞋不香嗎」。
暴雨也要穿布鞋！一票人不只怕跌倒：髒水無法接受
綜合上述網友看法，不少人下雨天不肯穿拖鞋，主要是無法接受腳直接泡在髒污的積水中，比起鞋襪濕掉，多數人更害怕腳直接暴露在充滿細菌的水中，就算通勤上班途中鞋襪真的濕掉，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。
不過也有民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭，相較之下，拖鞋更容易清洗，也比較快乾，大讚「拖鞋才是王道」。不過，下雨天是否適合穿拖鞋還是因人而異。
至於下雨天該穿什麼鞋比較好？根據胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，鞋子應選防水防滑、透氣又快乾的款式，如高筒防水雨靴或具Gore-Tex材質的運動鞋等，含有其他防水塗層如Omni-Shield™、WPA 等也是不錯的選擇。
至於橡膠厚底鞋、涼鞋等鞋款，如洞洞鞋、果凍鞋等，雖然較快乾又易清洗，但保護性有限，不適合有傷口的人，鞋底材質也建議選擇橡膠底、密溝紋設計，防滑效果佳，才能避免跌倒；襪子部分，則建議選擇具防水功能、吸濕排汗特性的材質，避免使用單一純棉襪，以降低細菌孳生的風險。
黃軒醫師特別提醒，暴雨讓鞋襪全濕，不僅不舒服，更可能引來一堆惱人疾病，長時間潮濕悶熱讓黴菌滋生，可能導致足癬（香港腳），讓腳趾縫、腳底搔癢、脫皮、紅腫甚至糜爛。亦有可能導致細菌感染、浸漬性皮炎，最嚴重可能演變成丹毒或蜂窩性組織炎，甚至可能引發敗血症，提醒民眾千萬別讓腳長期處在潮濕密不透風的環境中。