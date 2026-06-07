近期梅雨季節準備到來，全台各地將迎來溼答答的天氣，但在台北不少人儘管在狂風暴雨的下雨天，腳上依舊穿著布鞋行走，這讓外地人好奇「為什麼下雨天還要堅持穿步鞋？穿拖鞋不香嗎」。不少在地台北人出面解釋，比起穿布鞋濕掉，更無法接受腳直接泡在雨天髒水中，且穿拖鞋更可能因為滑倒出事，搖頭直呼「拖鞋走在雨天根本危險」。

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下雨天還是堅持穿布鞋！台北人原因爆共鳴：真的危險

近日有網友在Threads好奇發文，表示不解為何在台北的居民，或是北漂工作許久的人，在下雨天仍然堅持穿布鞋或雨鞋，認為拖鞋穿起來更舒爽，納悶詢問「為什麼下雨天還要堅持穿步鞋？或是那種一看穿一天會悶到腳很臭的雨鞋？，穿拖鞋不香嗎」。

▲有民眾不解為何台北人雨天外出還是堅持穿布鞋，認為拖鞋穿起來更舒服，在網路上引發討論。（圖／NOWNEWS資料照）
▲有民眾不解為何台北人雨天外出還是堅持穿布鞋，認為拖鞋穿起來更舒服，在網路上引發討論。（圖／NOWNEWS資料照）
貼文曝光後，瞬間引來不少台北人解答原因，「路上的水不知道多髒，腳去碰那個水，布鞋溼掉到公司可以換室內鞋子跟襪子，乾淨多了」、「路上的水很噁心，下雨天，我都穿雨鞋、登山鞋出門，進公司換鞋子」、「拖鞋本來就不是很安全的，踢到很容易受傷」、「拖鞋走在雨天根本是危險」

暴雨也要穿布鞋！一票人不只怕跌倒：髒水無法接受

綜合上述網友看法，不少人下雨天不肯穿拖鞋，主要是無法接受腳直接泡在髒污的積水中，比起鞋襪濕掉，多數人更害怕腳直接暴露在充滿細菌的水中就算通勤上班途中鞋襪真的濕掉，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。

▲不少人認為上班通勤中儘管因大雨淋濕雙腳，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.10）
▲不少人認為上班通勤中儘管因大雨淋濕雙腳，也可以在辦公室換上備用鞋襪，避免讓腳部長時間困在密不透風的鞋裡。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.10）
此外，下雨天的磁磚、斑馬線較濕滑，因拖鞋抓地力較弱，一個不慎就容易滑倒，行走起來更危險，雨水還會將路面上泥沙、小碎石沖到腳上，行走起來會更加不適，加上部分人認為外出穿拖鞋容易給人過於隨便的觀感，因此仍堅持在雨天穿上布鞋。

不過也有民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭，相較之下，拖鞋更容易清洗，也比較快乾，大讚「拖鞋才是王道」。不過，下雨天是否適合穿拖鞋還是因人而異。

▲但有拖鞋派的民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭。（圖／取自photoAC）
▲但有拖鞋派的民眾持不同看法，認為穿拖鞋可以避免鞋襪吸水悶濕，也不會讓愛穿的布鞋或皮鞋因雨水而變髒變臭。（圖／取自photoAC）
下雨天穿什麼鞋才正確？醫師公布正解：避免腳濕最嚴重恐釀敗血症

至於下雨天該穿什麼鞋比較好？根據胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，鞋子應選防水防滑、透氣又快乾的款式，如高筒防水雨靴或具Gore-Tex材質的運動鞋等，含有其他防水塗層如Omni-Shield™、WPA 等也是不錯的選擇。

至於橡膠厚底鞋、涼鞋等鞋款，如洞洞鞋、果凍鞋等，雖然較快乾又易清洗，但保護性有限，不適合有傷口的人，鞋底材質也建議選擇橡膠底、密溝紋設計，防滑效果佳，才能避免跌倒；襪子部分，則建議選擇具防水功能、吸濕排汗特性的材質，避免使用單一純棉襪，以降低細菌孳生的風險。

黃軒醫師特別提醒，暴雨讓鞋襪全濕，不僅不舒服，更可能引來一堆惱人疾病，長時間潮濕悶熱讓黴菌滋生，可能導致足癬（香港腳），讓腳趾縫、腳底搔癢、脫皮、紅腫甚至糜爛。亦有可能導致細菌感染、浸漬性皮炎，最嚴重可能演變成丹毒或蜂窩性組織炎，甚至可能引發敗血症，提醒民眾千萬別讓腳長期處在潮濕密不透風的環境中。


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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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