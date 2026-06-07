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▲Albee透露一直都有在約會，但都過不了百日，表示大約兩個月就是極限。（圖／翻攝自YouTube@deegirlstalk）

女星Albee（范乙霏）去年6月捲入喜劇演員賀瓏與已故前女友「天殘」的戀情糾紛，慘遭「小三」罵名纏身，雖然她事後多次澄清，但部分網友依然不買帳，導致她減少出現在螢光幕中。而近日她登上節目《小姐不熙娣》，坦承一直有約會對象，但都過不了百日，大約兩個月就是極限，還透露自己喜歡反差男、像個謎團的人。Albee近日登上節目《小姐不熙娣》，被問到單身多久的話題，Albee坦承一直都有約會對象，「但是他們都過不了百日，兩個月已經是極限了。」小S也好奇問題出在哪，讓Albee想結束戀情。Albee則大方公開自己理想型，「因為我喜歡那種反差男，我喜歡有反差萌的人，就是妳摸不透他，就是那種有一點像個謎團的人，我喜歡解謎的感覺。」讓派翠克聽得一頭霧水。Albee進一步解釋：「他最好有點靦腆，可是內心又有一種野獸住在裡面，就是妳一看他，妳就知道這個人只是外表冷靜，可是他內心有野獸。」讓小S超認同，還幫一旁不理解的派翠克說明：「就表面看起來好像是書生，其實裡面是禽獸。」讓派翠克聽懂後傻眼直呼：「跟妳們聊天會怕。」引發爆笑。回顧賀瓏與Albee爆出戀情始末，賀瓏和Albee去年6月被捕捉同遊日本大阪，互動親密自然，事後薩泰爾娛樂表示：「暫不回應！」並未正面否認。不過由於賀瓏爆出逼天殘墮胎、分手等爭議，讓Albee背上「小三」罪名，後來Albee發聲澄清，「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」否認介入雙方感情。