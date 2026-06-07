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紐約尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）儘管存在傷病問題但這些年在季後賽始終是尼克隊重要的秘密武器，在本屆總冠軍賽他防守文班亞馬（Victor Wembanyama）表現出色，據美媒報導已經在自由市場上吸引至少4支球隊隊關注，其中就包括洛杉磯湖人。隨著總決賽進入高潮，羅賓森在場上的重要性有目共睹，这也讓他成為即將到來的休賽季自由市場上的熱門球員。據知名記者傑克·費雪（Jake Fischer）報導，儘管羅賓森在進攻端與罰球線上仍有弱點，但他作為聯盟頂尖的進攻籃板手與禁區守護者，已吸引了包括芝加哥公牛、夏洛特黃蜂、洛杉磯湖人以及多倫多暴龍等隊的濃厚興趣。羅賓森已在尼克效力8個賽季，雖然尼克握有其「鳥權」（Bird Rights），能讓球隊在超出薪資上限的情況下與其續約，但考慮到尼克隊下賽季將面臨龐大的豪華稅壓力，是否能留住這位禁區屏障，要打上一個問號。在總冠軍賽G2驚險以105：104擊敗聖安東尼奧馬刺隊後，紐約尼克隊今日迎來好消息。NBA官方宣布，針對中鋒米契爾·在第二節與馬刺當家球星文班亞馬發生推擠衝突時所領到的技術犯規，經聯盟審核後決定予以「推翻」，該項違規紀錄將正式從羅賓森的個人檔案中移除。當時比賽進行至第二節剩下4分56秒，羅賓森在禁區與文班亞馬發生身體接觸後引發短暫衝突，裁判當下僅對羅賓森一人祭出技術犯規，文班亞馬則未受處分。然而，經過聯盟事後檢視比賽影像，判定該犯規判決過於嚴苛，決定撤銷此項處分。儘管此舉並不影響G2的最終比賽結果，但對於已在系列賽取得2：0領先的尼克隊而言，這無疑是一個公平的判決。羅賓森在G2繳出了關鍵的15分鐘上場時間，貢獻7分、3籃板。雖然數據並不耀眼，但其防守影響力卻是尼克險勝的關鍵。在馬刺隊第四節發起猛烈反撲時，正是羅賓森與隊友聯手在禁區築起防線，成功抵擋住文班亞馬及馬刺內線群的輪番攻擊。終場前9.5秒，面對文班亞馬的絕殺跳投，羅賓森祭出嚴密的貼身干擾，成功干擾對手，讓尼克隊得以驚險守住勝利。賽後尼克教頭布朗（Mike Brown）與當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）皆對他在禁區的防守貢獻給予高度評價。目前，尼克隊帶著2：0的領先優勢返回紐約主場，距離隊史自1973年以來首座NBA總冠軍僅剩兩勝之遙。