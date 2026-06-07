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從盟友到決裂 雙方曾公開互嗆

去年9月已現和解跡象

▲美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克在2025年9月一同現身柯克追思會，是兩人在數月前決裂後，首次公開同框現身。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）與億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在歷經數月公開交鋒後，雙方關係似乎已出現轉圜。川普近日表示，馬斯克如今已再次成為他的朋友，並形容這位全球首富「80%是天才」，只是偶爾會有一些「不太好的時刻」。綜合媒體報導，川普是在一場以農業議題為主的活動作出上述言論，他在活動中回顧自己重返白宮後推動的政策時提到，上任首日便撤銷前總統拜登（Joe Biden）政府推動電動車轉型的相關措施，認為這項決定一度導致他與馬斯克關係緊張。川普表示，「伊隆（馬斯克）曾有一段不太好的時期，但現在他又是我的朋友了。他有80%是天才，剩下20%則偶爾會出現一些小問題。」川普同時強調，自己並不反對電動車，但認為並非所有人都想購買電動車，也不應強迫民眾全面改用電動車。他在對農民發表談話時表示，拜登政府曾希望農業機械和汽車全面電動化，「他們想讓你們的拖拉機全部改成電動，也希望所有汽車都變成電動車」。川普與馬斯克曾是政治盟友。2024年總統大選期間，馬斯克投入大量資金支持川普競選，並在川普勝選後受邀出任「政府效率部」（DOGE）主管，協助推動聯邦政府改革。然而，兩人的關係在2025年迅速惡化。導火線之一是白宮撤回由馬斯克支持的企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長的人事提名。此外，馬斯克也公開批評川普力推的預算協調法案，認為相關支出可能進一步擴大美國聯邦財政赤字。隨後雙方隔空交火。川普揚言取消馬斯克旗下企業所享有的政府補貼與合約，並曾公開形容馬斯克「瘋了」；馬斯克則在社群平台上猛烈批評川普政府，甚至一度威脅公開與已故金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的敏感資訊。不過，馬斯克之後刪除了部分批評川普的貼文。此外，川普也曾表示，是自己主動要求馬斯克離開政府效率部，而非馬斯克自行辭職。儘管雙方一度關係降至冰點，但外界早已觀察到和解跡象。2025年9月，川普與馬斯克共同出席在亞利桑那州舉行的保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）追思儀式。當時多家媒體拍攝到兩人並肩而坐、握手交談的畫面，被視為關係回暖的重要訊號。如今川普公開宣稱兩人已「重新成為朋友」，也顯示這場備受矚目的政治與商業巨頭決裂風波暫時告一段落。儘管兩人重新修補關係，但雙方在政府支出、產業政策以及電動車發展方向上的歧見並未完全消失。隨著馬斯克旗下的特斯拉、SpaceX與人工智慧事業持續擴張，而川普政府也積極推動科技與製造業投資，兩人未來是否能維持合作關係，仍將是美國政商界關注的重要焦點。