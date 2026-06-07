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▲陳華透露新歌討論的不是成功或失敗，而是如何看待「平庸」這件事。（圖／陳華提供）

歌手陳華以歌曲〈想和你看五月的晚霞〉走紅，日前演出時因高音沒唱上去而脫口髒話，影片曝光後引來網友批評。近日陳華推出新歌〈如果我很平庸〉，提及近況時，坦言最近心情不算太美麗，但也因此有了更多沉澱與反思的時間，她也提醒自己未來要以身作則、不再失言，不辜負一路支持她的粉絲們。另外，陳華透露今年很快就將帶著全新專輯與大家見面。新歌〈如果我很平庸〉由陳華作詞、創作新人郭家瑋作曲，陳華透露這首歌的誕生過程就像一次真誠的聊天，沒有刻意包裝，反而更貼近內心最真實的感受，歌曲中一句「如果我很平庸，你會不會聽我說」，唱出許多人藏在心底深處的不安。陳華表示，這首歌討論的不是成功或失敗，而是如何看待「平庸」這件事：「我覺得平庸沒有什麼不好。」她認為在這個人人都被期待優秀、快速成功的時代裡，反而容易忽略成長本身的價值。陳華日前因演出爆粗口，遭到網友抨擊，被問到近況時？她坦言最近心情不算太美麗，但也因此有了更多沉澱與反思的時間。陳華說：「經過深刻檢討後，也提醒自己未來更要以身作則、不再失言，希望透過自我的反省與調整，讓自己更升級。」不辜負一路支持她的粉絲們。雖心情有些低落，不過話鋒一轉，陳華隨即露出招牌自信笑容，透露在完成三首單曲計畫後，今年很快就將帶著全新專輯與大家見面。她表示「新作品收錄的每一首歌都是自己的心血結晶，也記錄著這段時間的成長與感受，希望能透過音樂陪伴更多人。」至於新專輯內容與更多驚喜，她則賣關子表示請大家期待！