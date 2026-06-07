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紐約尼克隊在2026年NBA總決賽中展現驚人宰制力，目前以2：0領先聖安東尼奧馬刺，距離隊史自1973年以來首座總冠軍僅剩兩勝之遙。隨著尼克隊一路過關斬將，締造季後賽13連勝的歷史壯舉，這股籃球狂熱竟意外為紐約市帶來了「治安紅利」。紐約警察局（NYPD）最新數據顯示，在尼克隊季後賽期間，全市犯罪率出現了驚人的下降。紐約警察局報告指出，今年前五個月的謀殺案發生率下降了近21%，槍擊案件更來到歷史最低紀錄。自5月以來，紐約市重大犯罪率下跌了10.6%，且這項數據與尼克隊的季後賽征程有著直接的相關性。根據NYPD統計，在尼克隊最近的11場季後賽中，紐約市的犯罪率竟下降了78%。儘管紐約素有「不夜城」之稱，但隨著尼克隊展現爭冠氣勢，城市街道似乎多了一份安心感。專家認為，這種大規模的市民關注力凝聚在電視轉播與賽事討論上，在無形中穩定了社會秩序。尼克隊目前已斬獲季後賽13連勝，距締造NBA單一季後賽最長連勝紀錄的2017年金州勇士隊（15連勝）僅差兩場。此外，他們在客場的8連勝也追平了2000-01年湖人隊的紀錄。總教練麥克·布朗（Mike Brown）在G2賽後受訪時，強調球隊必須保持專注。布朗教練表示：「我們一直向球員宣導『活在當下』。這很不容易，但我會時不時提醒自己和球員，要活在每一個當下。」這種心態也幫助尼克球員在場上面對壓力時顯得格外沈穩。在尼克隊一路挺進的過程中，當家球星傑倫·布朗森（Jalen Brunson）固然居功厥偉，但NBA傳奇名宿巴克利（Charles Barkley）卻大膽預言，真正的FMVP將會是卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）。巴克利指出：「唐斯打出了我見過內線球員最棒的兩場總決賽表現。他在首戰與次戰皆有卓越貢獻，他絕對值得這份榮耀。」唐斯在總決賽前兩戰場均繳出19.5分、12.5籃板、4助攻與1次封蓋的優異成績，成為尼克隊邁向冠軍之路上不可或缺的基石。