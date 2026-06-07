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▲蘇霈（如圖）透露楊季章第二次託夢時，彷彿帶她去了像天國一樣的地方。（圖／翻攝自YouTube@newswawawa）

57歲歌手蘇霈5日登上節目《新聞挖挖哇》，講述了與34年前殉職的警員「拆彈英雄」楊季章的戀愛故事，還透露楊季章在頭七時有託夢去找她。蘇霈記得當時是第7天，自己早上作夢，半夢半醒時突然聽到一個聲音說：「我來了。」正是楊季章的聲音，還在右側看到一團光芒，房間也出現滿滿的香，蘇霈也透露自己共夢到過楊季章3次，都成為了她忘不掉的回憶。蘇霈在節目中透露楊季章的託夢過程，第一次是在第7天，蘇霈正在家睡覺，早上9點10分爸爸上樓叫她吃早餐，她表示想再睡一下，夢中就遇到了楊季章託夢。夢境中，她突然聽到一個聲音說：「我來了。」正是楊季章的聲音，她驚訝回應：「那你不要嚇我。」怕對方以很恐怖的模樣出現。但左側睡的她，卻在右邊看到一團光芒，還看到楊季章抱胸坐在自己床上，空中也出現許多橫著放的香，香還會隨著楊季章講話震動。蘇霈表示看到楊季章嘴巴旁邊有一個傷口，可能是爆炸案留下，並透露兩人用心電感應方式說話，她問對方：「你還好嗎？」對方沒有回答。蘇霈又問要怎麼聯絡對方，楊季章竟說：「打電話。」讓她聽得一頭霧水。而在快醒後，蘇霈趕緊提醒對方有沒有什麼話想說，但楊季章沒說話，蘇霈就起床。她表示自己以為對話不到1分鐘，但實際看時鐘已經過了30分鐘。而第二次託夢，大約是楊季章過世半年到1年，蘇霈透露楊季章帶她去了很像天國的地方，彩色的夢幻花園、還看到噴泉、噴出七彩的噴泉，夢境也就這樣結束。雖然楊季章沒有說什麼，但蘇霈認為對方可能想告訴她自己過得很好。第三次則是一兩年後左右，楊季章騎著以前的摩托車載她，到永吉路跟基隆路的松山高中附近兜風。她表示雖然現實裡那裡是松山高中，但夢裡卻不是學校，像是別的城市建築物。蘇霈也坦承夢到楊季章，完全不會讓自己害怕，反而成了她刻骨銘心的回憶。