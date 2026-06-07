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效力於底特律老虎台灣好手李灝宇今日在小聯盟出賽，不僅棒打來3A進行復健賽的美國經典賽好手波伊德（Matthew Boyd），更繳出了雙安的好成績。李灝宇今天首打席，面對正在投復健賽的小熊明星左投手波伊德（Matthew Boyd），鎖定一顆93.4英哩外角高速球，夯出右外野方向2分砲，幫助球隊在開局取得領先。李灝宇在第三打席，在壘上有人的情況下敲出適時安打，讓當時落後的老虎隊追近比分。本戰李灝宇四打數擊出雙安、貢獻三分打點、吞下兩次三振，賽後打擊率上升到.205、攻擊指數0.629。自下放3A後的三場比賽，李灝宇13打數敲出4支安打，其中包含一支全壘打。