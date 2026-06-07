效力於底特律老虎台灣好手李灝宇今日在小聯盟出賽，不僅棒打來3A進行復健賽的美國經典賽好手波伊德（Matthew Boyd），更繳出了雙安的好成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
3A調整手感再出發！近況逐漸火燙

李灝宇今天首打席，面對正在投復健賽的小熊明星左投手波伊德（Matthew Boyd），鎖定一顆93.4英哩外角高速球，夯出右外野方向2分砲，幫助球隊在開局取得領先。李灝宇在第三打席，在壘上有人的情況下敲出適時安打，讓當時落後的老虎隊追近比分。

賽後數據

本戰李灝宇四打數擊出雙安、貢獻三分打點、吞下兩次三振，賽後打擊率上升到.205、攻擊指數0.629。自下放3A後的三場比賽，李灝宇13打數敲出4支安打，其中包含一支全壘打。
 

相關新聞

影／下放首戰就爆發！李灝宇雙安、猛灌3打點　初速170公里超嚇人

老虎隊為何下放李灝宇、留肖特？美國球迷不解：台灣小將更有激情

台灣第14人！李灝宇22歲就解鎖夢幻福利　待滿43天躺領MLB退休金

台灣怪力男李灝宇遭下放3A　老虎總教練直言：他還有很多要學習的

顏廷諾編輯記者

NOWNEWS 今日新聞 編輯