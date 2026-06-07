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展品皆見證重建過程 台糖：盼鏟子超人再訪光復

去年9月馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤災情，造成19人死亡、5人失聯，災後更有來自全國各地民眾自發性前往花蓮搶災，成為「鏟子超人」。台糖公司攜手國際扶輪社於花蓮觀光糖廠打造「鏟子超人館」，透過展館保存重建記憶，並向所有參與救援與復原的志工及民間力量致敬。鏟子超人館設於花蓮觀光糖廠文物館（3號倉庫）內，由國際扶輪社募資建置，台糖花東區處提供場域支持。該展館以災後重建歷程為主軸，透過照片、影像及實體文物，呈現各地志工投入復原工作的點滴故事。展出內容包括鏟子超人照片，以及鏟子、雨鞋、水桶、獨輪車等救災物件，並結合馬太鞍溪立體模型投影與《大水來了》影片，重現災區現場。台糖補充，鏟子超人館的每件展品皆見證重建過程中的守望相助精神，也象徵修復家園的共同記憶。台糖期盼曾參與復原工作的「鏟子超人」們能再訪光復，重溫當時齊心投入的歷程；館內也設置鏟子互動體驗區，參觀者可透過舉起不同重量的鏟子啟動燈光，光點隨之環繞上升，象徵善念與互助精神持續傳遞。台糖也誠摯邀請民眾於端午連假及暑假期間走訪花蓮觀光糖廠，品嚐台糖冰品、漫遊百年糖廠風貌，並參觀鏟子超人館及花糖文物館，感受花東土地的人情溫度與生命力。