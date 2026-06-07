2026年NBA總冠軍賽第二戰在聖安東尼奧落幕，紐約尼克隊展現極高的戰術應變能力，在克服上半場一度落後12分的劣勢下，最終以105：104險勝，帶著系列賽2：0的絕對優勢返回紐約主場。馬刺隊前兩場針對尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson）採取了激進的防守策略，但根據賽後影片分析顯示，這種過度傾斜的防守，在尼克隊冷靜轉移球、以及火熱的外線手感下，全面崩潰。
一、閃擊（Blitz）布朗森的代價
從比賽首球開始，馬刺隊明顯調整了防守策略，對布朗森施加遠比G1更強烈的持球壓力，並在擋拆防守中頻繁使用「閃擊」（Blitz）戰術。主防者卡斯特（Stephen Castle）很多時候都在距離籃框90英尺處便開始貼身騷擾，試圖在布朗森啟動擋拆時透過夾擊迫使他出球。
然而，根據賽後影片分析，尼克隊展現了極高的球權流動效率。馬刺的夾擊雖然限制了布朗森個人的發揮（此系列賽他投籃命中率僅34%），但卻嚴重破壞了馬刺的防守輪轉陣型。球的移動速度遠快於人體，尼克多次利用布朗森快速出球，讓沙梅特（Landry Shamet）等射手在弱邊獲得絕佳空檔。第四節初段，唐斯（Karl-Anthony Towns）的一次掩護，就成功透過三次傳導，製造了沙梅特左側底角空檔三分命中。
二、尼克三分球摧毀馬刺包夾企圖
馬刺的防守問題不僅止於擋拆閃擊。在第二節末與第三節中段，馬刺多次在布朗森單打時派遣第二名防守者進行「盲目夾擊」。這類賭博式防守在面對尼克隊紀律良好的跑位時顯得相當脆弱。當文班亞馬（Victor Wembanyama）被迫分神去補防底角的其他射手時，唐斯便獲得了底角空檔機會。
統計數據印證了這一點：本系列賽中，尼克在底角三分球投籃命中率高達54%。而在G2中，尼克在外線的三分球命中總得分比馬刺多出12分，成為勝負的分水嶺。
兩隊都投進了6個並非完全空位的三分球，但尼克隊在空位三分球方面19投9中（命中率47%），而馬刺隊只有12投5中。
三、尼克的進攻戰術：拉出文班亞馬
影片顯示，文班亞馬G2比賽在防守布朗森的擋拆或掩護時，被迫走出禁區的次數從G1的12次增加到22次。尼克隊非常清楚，「拉出文班亞馬」就是這系列賽的終極戰術。一旦文班亞馬被拉至外圍，他便無法在禁區提供招牌的護框與籃板掩護。布朗森展現了頂級的經驗，多次在擋拆中拒絕使用掩護，直接切入得分，讓馬刺防線顧此失彼。
NBA資深專欄作家John Schuhmann指出，馬刺有時會嘗試提前換防，這樣文班亞馬就能留在籃下附近。但尼克隊經常能把他引到外線。如果他在外線，就無法保護籃筐，也無法佔據有利的籃板位置。
「大家都在想辦法把文班亞馬從籃下拉開，」福克斯在第二場比賽後說道。「我們必須想辦法應對，因為我們以前也遇到過這種情況。但很明顯，尼克斯隊的投籃方式和傳球方式，我們必須找到應對之策。」
尼克隊在進攻端展現出的努力和紀律性，不斷迫使文班亞馬跑動，把他逼出禁區。馬刺隊在防守端安排文班亞馬盯防唐斯，這無疑讓尼克隊輕鬆不少，但尼克隊的團隊配合依然賞心悅目。
馬刺G3如何調整?
馬刺總教練米奇·強森（Mitch Johnson）必須要修正「過度協防」造成的空檔。他在G2賽後受訪時曾指出：「對手命中了一些非常高難度的進球，特別是很多在進攻時間行將結束時的強投，我認為這在某些時刻影響了我們的防守策略，讓我們偏離了原本試圖打出的馬刺籃球風格。」
馬刺第三戰可能需要嘗試使用布萊恩（Carter Bryant）去防守唐斯，這種速度快、運動能力強的前鋒是後者過去最不擅長應付的類型，讓文班亞馬嘗試守狀態不佳的哈特（Josh Hart），如此或許可以將Wemby留在籃下護框，再視場上情況去調整。
而在進攻端，馬刺必須要做好正確的轉移球，尼克隊有意識地在文班亞馬無球參與掩護時，多人協力阻止其順下，讓他遠離籃框，但收縮弱側產生出來的空檔，馬刺卻不像尼克那樣有效的轉移球權、並不斷利用切入轉傳創造更大的空檔，而是在1、2次傳球後就倉促投籃，這讓他們比賽中獲得的外線機會並不好。在G3這些情況都需要得到改善才有機會獲勝。
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從比賽首球開始，馬刺隊明顯調整了防守策略，對布朗森施加遠比G1更強烈的持球壓力，並在擋拆防守中頻繁使用「閃擊」（Blitz）戰術。主防者卡斯特（Stephen Castle）很多時候都在距離籃框90英尺處便開始貼身騷擾，試圖在布朗森啟動擋拆時透過夾擊迫使他出球。
然而，根據賽後影片分析，尼克隊展現了極高的球權流動效率。馬刺的夾擊雖然限制了布朗森個人的發揮（此系列賽他投籃命中率僅34%），但卻嚴重破壞了馬刺的防守輪轉陣型。球的移動速度遠快於人體，尼克多次利用布朗森快速出球，讓沙梅特（Landry Shamet）等射手在弱邊獲得絕佳空檔。第四節初段，唐斯（Karl-Anthony Towns）的一次掩護，就成功透過三次傳導，製造了沙梅特左側底角空檔三分命中。
馬刺的防守問題不僅止於擋拆閃擊。在第二節末與第三節中段，馬刺多次在布朗森單打時派遣第二名防守者進行「盲目夾擊」。這類賭博式防守在面對尼克隊紀律良好的跑位時顯得相當脆弱。當文班亞馬（Victor Wembanyama）被迫分神去補防底角的其他射手時，唐斯便獲得了底角空檔機會。
統計數據印證了這一點：本系列賽中，尼克在底角三分球投籃命中率高達54%。而在G2中，尼克在外線的三分球命中總得分比馬刺多出12分，成為勝負的分水嶺。
兩隊都投進了6個並非完全空位的三分球，但尼克隊在空位三分球方面19投9中（命中率47%），而馬刺隊只有12投5中。
影片顯示，文班亞馬G2比賽在防守布朗森的擋拆或掩護時，被迫走出禁區的次數從G1的12次增加到22次。尼克隊非常清楚，「拉出文班亞馬」就是這系列賽的終極戰術。一旦文班亞馬被拉至外圍，他便無法在禁區提供招牌的護框與籃板掩護。布朗森展現了頂級的經驗，多次在擋拆中拒絕使用掩護，直接切入得分，讓馬刺防線顧此失彼。
NBA資深專欄作家John Schuhmann指出，馬刺有時會嘗試提前換防，這樣文班亞馬就能留在籃下附近。但尼克隊經常能把他引到外線。如果他在外線，就無法保護籃筐，也無法佔據有利的籃板位置。
「大家都在想辦法把文班亞馬從籃下拉開，」福克斯在第二場比賽後說道。「我們必須想辦法應對，因為我們以前也遇到過這種情況。但很明顯，尼克斯隊的投籃方式和傳球方式，我們必須找到應對之策。」
尼克隊在進攻端展現出的努力和紀律性，不斷迫使文班亞馬跑動，把他逼出禁區。馬刺隊在防守端安排文班亞馬盯防唐斯，這無疑讓尼克隊輕鬆不少，但尼克隊的團隊配合依然賞心悅目。
馬刺總教練米奇·強森（Mitch Johnson）必須要修正「過度協防」造成的空檔。他在G2賽後受訪時曾指出：「對手命中了一些非常高難度的進球，特別是很多在進攻時間行將結束時的強投，我認為這在某些時刻影響了我們的防守策略，讓我們偏離了原本試圖打出的馬刺籃球風格。」
馬刺第三戰可能需要嘗試使用布萊恩（Carter Bryant）去防守唐斯，這種速度快、運動能力強的前鋒是後者過去最不擅長應付的類型，讓文班亞馬嘗試守狀態不佳的哈特（Josh Hart），如此或許可以將Wemby留在籃下護框，再視場上情況去調整。
而在進攻端，馬刺必須要做好正確的轉移球，尼克隊有意識地在文班亞馬無球參與掩護時，多人協力阻止其順下，讓他遠離籃框，但收縮弱側產生出來的空檔，馬刺卻不像尼克那樣有效的轉移球權、並不斷利用切入轉傳創造更大的空檔，而是在1、2次傳球後就倉促投籃，這讓他們比賽中獲得的外線機會並不好。在G3這些情況都需要得到改善才有機會獲勝。
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