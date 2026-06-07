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尼克隊展現了極高的球權流動效率。馬刺的夾擊雖然限制了布朗森個人的發揮（此系列賽他投籃命中率僅34%），但卻嚴重破壞了馬刺的防守輪轉陣型

尼克在底角三分球投籃命中率高達54%

尼克隊在空位三分球方面19投9中（命中率47%），而馬刺隊只有12投5中。

文班亞馬G2比賽在防守布朗森的擋拆或掩護時，被迫走出禁區的次數從G1的12次增加到22次

馬刺第三戰可能需要嘗試使用布萊恩（Carter Bryant）去防守唐斯

馬刺卻不像尼克那樣有效的轉移球權、並不斷利用切入轉傳創造更大的空檔