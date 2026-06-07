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擺脫「柯南效應」後的回檔隱憂 郵輪爆發式增長成新引擎

中客因政策銳減 韓國及歐美旅客適時補上缺口

函館市府：瞄準歐美與冬季旅遊 仍有極大成長空間

由於中日政治外交角力，中國政府發布赴日旅遊自肅公告並大砍航線，導致赴日中國旅客人數銳減四至六成。不過在此背景下，日本北海道南部觀光重鎮函館市公布2025年度觀光統計數據，全年觀光人次達約605萬8000人，較前一年度增加約3萬6000人、成長0.6%，連續兩年改寫歷史新高紀錄。除了郵輪靠港次數創下新高外，新增韓國仁川航線及東京羽田航班增班，也成為帶動旅遊市場成長的重要因素。根據《每日新聞》報導，據函館市政府資料顯示，2024年度受到人氣動畫電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》上映帶動，首度突破600萬觀光人次大關。由於該片以函館及五稜郭為主要舞台，吸引大量動漫迷前往朝聖。外界原先擔憂電影熱潮退燒後，觀光人數可能出現回落，但函館港2025年度迎來76艘郵輪靠港，刷新歷史紀錄，成功支撐整體旅遊需求，使觀光人數維持在高檔水準。除了觀光客總數創新高外，住宿市場表現同樣亮眼。2025年度函館累計住宿人數達約504萬3000人，超越前一年約472萬7000人的紀錄；外國旅客住宿人數也增至約57萬9000人，高於2024年度的56萬8000人，同樣刷新歷史新高。不過，各國旅客來源出現明顯變化。受到中國政府對赴日旅遊發布自肅建議影響，中國旅客住宿人數較前一年減少23.2%，降至約12萬5000人。不過與此同時，來自韓國的住宿旅客幾乎較前一年翻倍成長，達約5萬5000人；來自美國及香港的旅客人數也呈現增加趨勢，有效填補了中國遊客減少的缺口。函館市觀光部門分析指出，近年函館在歐美市場的知名度持續提升，加上與北海道道南地區及青森推動跨區域觀光合作，未來仍具備進一步成長空間。市府也坦言，目前冬季觀光仍相對疲弱，未來將透過強化冬季旅遊產品與活動，吸引更多國內外旅客造訪，希望進一步推升全年觀光人數，再創新高。