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▲黃仁勳（右1）訪韓第一天就與韓國科技業巨頭碰面。（圖／美聯社／達志影像）

輝達執行長黃仁勳近日訪韓，老婆洛麗（Lori）也跟著前往，5日一行人到炸雞店續攤時，黃仁勳更當眾放閃，在眾目睽睽之下與洛麗嘴對嘴接吻，感情超甜蜜，吸引全場尖叫。而一向愛妻的黃仁勳過去就曾分享，洛麗是他的大學學姐，當初他為了吸引洛麗注意，開口第一句話就問她：「妳想看我的作業嗎？」沒想到這招還真的管用，讓他成功把初戀娶回家。黃仁勳5日抵達韓國後，晚餐與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver董事長李海珍碰面，幾人吃完烤肉後又到弘大的BBQ炸雞續攤，現場被粉絲包圍得水洩不通，不少人伸手想跟黃仁勳接觸。只見黃仁勳在保鑣的護送下慢慢靠近人群，他跟粉絲一一握手，結果轉頭看到老婆洛麗就在一旁，兩人一對到眼後，立刻就給彼此深情一吻；這幕甜蜜畫面全被圍觀群眾拍了下來，不過，好笑的是，當黃仁勳親老婆時，手還被粉絲握著，畫面相當逗趣。台灣網友看了也紛紛留言，「好自然，好愛看」、「愛老婆的男人大部分都會成功」、「事業上風生水起，感情上溫柔體貼」、「一對到眼就親下去，看得出來愛意很濃」、「這種大大方方放閃才是真男人」、「愛妻者風生水起的最好代言人，兩位的笑容感染力太強了，看了心情都變好了」。粉絲紛紛大讚黃仁勳是專情好男人，他過去也曾在採訪時分享過自己的感情故事，坦言洛麗是大他2歲的學姐，當時兩人一起就讀俄勒岡州立大學，都是電機工程學系學生，17歲的黃仁勳對19歲的洛麗一見鍾情。為了追到女神，黃仁勳主動出擊，他鼓起勇氣詢問洛麗：「妳想看我的作業嗎？」想不到真的引起洛麗的注意。他後來更約洛麗每週一起寫作業，霸氣放話「保證妳能拿到全A」，這讓兩人無形中增加許多相處時間，兩顆心才走到了一起，最終成功步入禮堂，還生下一雙寶貝子女，一路攜手相伴至今。