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紐約尼克隊在總冠軍賽第二戰以105：104驚險擊敗聖安東尼奧馬刺，取得系列賽2：0的領先。賽後關於判罰的討論沸沸揚揚，NBA官方今（7）日正式發布最後兩分鐘報告（L2M Report），指出比賽最後階段的判決全數正確，並同時宣布推翻尼克隊中鋒米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）在第二節領到的技術犯規。儘管馬刺與尼克兩隊球迷賽後都對執法尺度表達不滿，馬刺支持者質疑福克斯（De'Aaron Fox）有兩次運球（double dribble）未被吹判，尼克球迷則對唐斯（Karl-Anthony Towns）在關鍵時刻遭吹罰進攻犯規感到憤怒。然而，根據NBA官方釋出的最後兩分鐘報告，執法團隊在比賽最後時刻並未出現任何錯誤，所有哨音及漏判均符合規則。報告中特別針對比賽最後階段的「踢球違例」（kicked-ball violation）爭議做出解釋。當時馬刺隊中鋒柯內特（Luke Kornet）疑似踢球，轉播單位一度認為應判球權歸尼克，但報告指出：「雖然柯內特抬腳，但他並非蓄意踢球。」因此判定裁判未吹判該次違例是正確的決策。除了最後兩分鐘判決，官方也針對本場比賽的技術犯規做出修正。尼克中鋒羅賓森在第二節與馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）發生肢體推擠時，當下被裁判吹判技術犯規。NBA官方在經過重新檢視比賽影帶後，正式宣布撤銷該項判決，並將此違規紀錄從羅賓森的檔案中移除。至於文班亞馬在該次衝突中並未領到任何處分。儘管官方報告認定執法無誤，但賽場上的身體對抗程度依然引發爭議。馬刺菜鳥卡斯特（Stephon Castle）對兩隊物理對抗的差異性表達不滿，認為裁判在馬刺與尼克兩端的防守尺度並不一致；尼克球迷則指出球隊在第二節一度長達數分鐘沒有罰球機會，質疑執法偏向馬刺。