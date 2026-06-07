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水質不受光電板影響 重金屬檢測2022年迄今100%合格

經濟部近期再度因為水庫開放水面型光電板遭到批評，更有民眾聲稱光電板長期曝曬、遇熱會溶出重金屬鉛等有毒物質，因大雨沖刷進入飲用水裡面。南部地區從6月初久旱逢甘霖，不僅為南部水庫帶來挹注，經濟部也藉機進行水質檢測，發現並無檢測重金屬，讓謠言不攻自破。烏山頭水庫2022年設1%範圍的水面型光電板以來，然而從去年開始頻繁有地方人士及政治人物造謠，鋪設水面型光電會汙染水源；即便水庫已經出現低水位時，有心人士再炒作，光電板面板、電線長期曝曬恐有脆化、受損疑慮。種種不具科學的質疑，彷彿光電板無論下雨天、大熱天都毫無用武之地。而在6月初，由西南氣流帶來的鋒面終於下入南部水庫。水利署表示，這波降雨大多落在水庫集水區曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量已開始持續回升，其中曾文及烏山頭水庫目前已增約920萬噸、南化水庫增加約250萬噸。目前台南曾文、烏山頭及南化水庫仍有約8,300萬噸蓄水量，加上農業一期作已完成供灌，公共用水至6月底仍有約1個月安全蓄水量。另外，農水署也藉著雨勢檢測水庫水質並持續公開在官網外，結果顯示水質符合飲用水水源水質標準，更不存在外界質疑的重金屬鉛。經濟部表示，從2022年烏山頭水庫設1%範圍的水面型光電板以來，環境部與水利單位一直定期監測大台南淨水場水質，比如重金屬砷、鉛、鉻、鎘等68項等飲用水檢測項目，近5年超過4,000筆檢測，全數結果皆100%合格。經濟部期盼，外界別把極端實驗當成實際情況，環境部也曾說明過，將光電板浸泡在「強酸」環境屬於極端模擬試驗，並非實際水庫環境；使用數據應本於「科學」，不應斷章取義製造恐慌。