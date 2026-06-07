氣溫已經進入夏季，動輒30度以上的溫度，加上潮濕悶熱的天氣，讓人受不了，不少人都會選購「涼感商品」幫自己降溫，2026年無印良品也推出夏天必備涼感系列商品，像是身體噴霧、涼感沐浴乳等。也有民眾推薦涼感濕紙巾、爽身粉，就算出門也讓身體保持涼爽。

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無印良品推涼感噴霧、沐浴乳

夏天出門除了隨身風扇之外，無印良品推出「極涼身體噴霧」，添加薄荷醇等涼感成分，只要噴在身上，就會感到冰涼舒爽，適合戶外活動、通勤時使用，噴霧加入薏仁種子精華、尤加利葉精華等植物保濕成分，無香料、酒精、色素，降低皮膚負擔同時保濕。

▲無印良品的「極涼身體噴霧」，含有薄荷醇等涼感成分。（圖／翻攝自無印良品官網）
▲無印良品的「極涼身體噴霧」，含有薄荷醇等涼感成分。（圖／翻攝自無印良品官網）
無印良品也推出「涼感沐浴乳」，同樣有薄荷醇涼感成分、薏仁種子精華、尤加利葉精華等植物保濕成分，無酒精、無矽靈與無色素，洗後馬上能感到皮膚涼爽、不乾澀，很適合夏天洗澡時使用。

▲無印良品推出「涼感沐浴乳」，洗澡時能讓皮膚涼爽。（圖／翻攝自無印良品官網）
▲無印良品推出「涼感沐浴乳」，洗澡時能讓皮膚涼爽。（圖／翻攝自無印良品官網）
涼感濕巾、爽身粉　到棒球場也能涼爽

近期棒球熱，許多人會到棒球場看球，但夏天陽光曝曬、戶外棒球場也沒有冷氣可吹，要怎麼降溫呢？記者現在到球場，除了隨身風扇之外，還會攜帶一包GATSBY涼感濕巾，只要流汗就用涼感濕巾擦掉汗水，還能把濕巾敷在脖子後方，也能讓身體降溫。

▲記者平時也會使用GATSBY涼感濕巾，維持涼感。（圖／翻攝自GATSBY官網）
▲記者平時也會使用GATSBY涼感濕巾，維持涼感。（圖／翻攝自GATSBY官網）
記者的朋友也分享，她前一晚洗完澡會在容易出汗的腋下、胸下等使用Deonatulle止汗膏，避免有異味，還會攜帶「蛇牌爽身粉」，出門前先在身上撲一些爽身粉，到棒球場後，如果有流汗，也能到廁所把汗擦掉，重新撲上爽身粉，涼爽的感覺可維持到5局局間休息，相當好用。

▲有民眾推薦，可使用泰國蛇牌爽身粉，讓身體維持涼爽。（圖／翻攝自PChome 24H）
▲有民眾推薦，可使用泰國蛇牌爽身粉，讓身體維持涼爽。（圖／翻攝自PChome 24H）

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...