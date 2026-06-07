周一（8日）開始將進入梅雨旺盛時期，下大雨時，家裡陽台、紗窗等地方，總是會出現「大水蟻」大軍，讓人感到相當困擾。昆蟲專家表示，白蟻其實是蟑螂的親戚，大水蟻就是白蟻的繁殖蟻，如果有一對雌雄大白蟻飛進家中，在家中繁殖，5到7年後就會變成百萬白蟻大軍，若家中出現超過百隻白蟻，也代表白蟻其實已經在家中潛伏5年以上了，專家也提供防止白蟻入侵的方法。

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白蟻是蟑螂親戚　平地常見3種

梅雨季到來，大雨過後不少民眾家中、窗外、紗窗等，大水蟻會因為趨光性聚集，白蟻專家、國立中興大學特聘教授李後鋒表示，大水蟻是白蟻的繁殖蟻，飛出來擴散族群，大水蟻落地後，翅膀會脫落，雌蟲跟雄蟲會躲起來交配。

白蟻又是「特化」的蟑螂，也就是蟑螂的親戚，目前存在台灣的23種白蟻，只有5種有被記錄，會危害木建築，平地常見的有3種，包括體型最大、體長約2公分，翅膀為黑色的台灣土白蟻，以及翅膀透明的台灣家白蟻、格斯特家白蟻，體長約1.2至1.4公分。

▲台灣平地常見的3種白蟻。（圖／都市昆蟲研究室提供）
▲台灣平地常見的3種白蟻。（圖／都市昆蟲研究室提供）
破百隻已在家中潛伏5年　放盆水引誘

如果家中出現白蟻怎麼辦？李後鋒指出，可先觀察數量，若少於100隻，通常是從外面跑進來的，只要減少戶外燈光，或是改用黃光、紅光，比較不容易吸引白蟻。家中已經有少量白蟻的話，要移除家中潮濕木材或紙箱，讓白蟻沒有地方築巢。

若白蟻數量超過百隻，白蟻很可能已經在家裡潛伏5年以上，已經對某個地方的木材、家具造成危害，建議找尋專業除蟲公司處理。若是因為下雨聚集過來的大水蟻，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈則建議，晚上關閉不必要的燈光，避免使用白光，將窗簾、紗窗、門窗緊閉，防止白蟻入侵，另外，可在光源處下方放置水盆，裡面放水和清潔劑，白蟻就會因為趨光性，被水面反射的燈光吸引，自動飛入水中自殺

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...