天氣變熱，加上連日大雨，很可能會讓潛伏在水溝的蟑螂跑出來，6月也是蟑螂最活躍的時候，只要氣溫到達30度、濕度60％以上，蟑螂就會進入繁殖期，甚至會飛到5公尺高、從2樓陽台入侵，只要5毫米縫隙蟑螂就會鑽進家中，要防止蟑螂跑進家裡，環境部也提供5種方法防蟑。
下雨、高溫蟑螂最活躍 有縫隙就鑽
根據日本媒體「grape Lifehack」報導，蟑螂在氣溫25度以上時，活動最頻繁，加上梅雨季節潮濕、悶熱氣候，蟑螂甚至可以飛到5公尺高。頻繁下大雨，也會讓水溝裡的蟑螂跑上來逃命，以免被淹死，而且蟑螂只要有5毫米的縫隙，就能鑽進家裡，幼蟲更是只要0.5毫米就能入侵。
在台灣常見的蟑螂主要有德國蟑螂（約1到1.6公分）、美洲蟑螂（約3到5公分）、澳洲蟑螂（約2.5到3.5公分）、棕色蟑螂（約2.5到3.5公分）等，蟑螂在適合的環境下，每年可以繁殖10多次，蟑螂主要在夏季繁殖，特別是梅雨季節，不過只要是溫暖室內環境，幾乎全年都能看到蟑螂蹤跡。
5招蟑螂防治法
想要避免蟑螂跑進家中，環保部就提供5招防範蟑螂的措施。
1、修補縫隙：檢查住家門窗、紗窗、牆壁、管線等，如果發現有縫隙，要立刻處理修補，避免蟑螂入侵。
2、減少家中雜物：把家裡的舊報紙、紙箱等雜物清除，不讓蟑螂有地方躲藏。
3、保持廚房乾淨：定期清理廚房流理台、水槽，確保廚餘垃圾有密封包起來，讓蟑螂沒有食物可以吃，抹布等也要晾乾。
4、食物收好：食物都要密封保存，以免吸引蟑螂。
5、檢查進入家中的物品：帶進家裡的物品要仔細檢查，看是否有蟲卵、蟑螂等，在帶進家中前就要去除。
4招滅蟑法
1、殺蟲劑：可選擇有環境部認證「環境用藥」的殺蟲劑，像是產品上有「環署衛製字」、「環署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」。
2、殺蟑餌劑：可在蟑螂喜愛出現的陰暗角落，放置殺蟑餌劑，蟑螂吃過後會把餌劑帶回巢穴，造成蟑螂集體中毒。
3、捕蟑陷阱：以優酪乳加上硼酸，製作抓捕蟑螂的陷阱，讓蟑螂吃了之後迅速脫水死亡。
4、專業除蟲業者：若蟑螂問題嚴重，可請專業除蟲公司協助，徹底清除蟑螂。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體「grape Lifehack」報導，蟑螂在氣溫25度以上時，活動最頻繁，加上梅雨季節潮濕、悶熱氣候，蟑螂甚至可以飛到5公尺高。頻繁下大雨，也會讓水溝裡的蟑螂跑上來逃命，以免被淹死，而且蟑螂只要有5毫米的縫隙，就能鑽進家裡，幼蟲更是只要0.5毫米就能入侵。
在台灣常見的蟑螂主要有德國蟑螂（約1到1.6公分）、美洲蟑螂（約3到5公分）、澳洲蟑螂（約2.5到3.5公分）、棕色蟑螂（約2.5到3.5公分）等，蟑螂在適合的環境下，每年可以繁殖10多次，蟑螂主要在夏季繁殖，特別是梅雨季節，不過只要是溫暖室內環境，幾乎全年都能看到蟑螂蹤跡。
想要避免蟑螂跑進家中，環保部就提供5招防範蟑螂的措施。
1、修補縫隙：檢查住家門窗、紗窗、牆壁、管線等，如果發現有縫隙，要立刻處理修補，避免蟑螂入侵。
2、減少家中雜物：把家裡的舊報紙、紙箱等雜物清除，不讓蟑螂有地方躲藏。
3、保持廚房乾淨：定期清理廚房流理台、水槽，確保廚餘垃圾有密封包起來，讓蟑螂沒有食物可以吃，抹布等也要晾乾。
4、食物收好：食物都要密封保存，以免吸引蟑螂。
5、檢查進入家中的物品：帶進家裡的物品要仔細檢查，看是否有蟲卵、蟑螂等，在帶進家中前就要去除。
1、殺蟲劑：可選擇有環境部認證「環境用藥」的殺蟲劑，像是產品上有「環署衛製字」、「環署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」。
2、殺蟑餌劑：可在蟑螂喜愛出現的陰暗角落，放置殺蟑餌劑，蟑螂吃過後會把餌劑帶回巢穴，造成蟑螂集體中毒。
3、捕蟑陷阱：以優酪乳加上硼酸，製作抓捕蟑螂的陷阱，讓蟑螂吃了之後迅速脫水死亡。
4、專業除蟲業者：若蟑螂問題嚴重，可請專業除蟲公司協助，徹底清除蟑螂。