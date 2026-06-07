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▲苗栗天賜佛院的四面千手觀音托夢給廟方，指定要找吊車大王的啟德公司協助搬家。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，最近因為投資一檔生技股不幸踩雷，短短時間內慘賠高達445萬元，原本他想出席股東大會了解究竟是發生什麼事，但是四面觀音的托夢來請求協助搬家，讓他改變行程，特別到苗栗寺廟幫忙神明搬家。胡漢龑帶領啟德機械起重工程，年營收為30億，堪稱台灣起重業界的指標人物。不過，就算是吊車大王，也有投資失利的時候，他最近才因買生技股跌跤，損失445萬元。不過，胡漢龑把賠錢事先放一邊，因為有一件更神聖的「神明急件」正等著他處理，他在個人社群上分享，苗栗天賜佛院的千手觀音竟然親自顯靈、託夢給廟方，在夢中特別指名一定要找胡漢龑的啟德公司，協助進行神尊的搬家與吊掛工程。這讓胡漢龑義不容辭，除了自家員工，也馬上找了好友一起協助。胡漢龑親自率領專業團隊趕赴苗栗現場監工，配合大型吊車作業並看好吉時動工，運用起重業界的專業技術，順利將巨大的千手觀音神尊騰空吊起，重新迎向安座大位。胡漢龑一到現場看到神尊原本的擺放位置，也馬上看出問題，他表示：「觀音是沒有在『面壁』的，一定要讓祂面向光明！」在他的專業與堅持協助下，終於順利完成這場神聖的吊掛任務，讓千手觀音重見光明。