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2026年NBA總冠軍賽由紐約尼克對陣聖安東尼奧馬刺，隨著系列賽進行，場上的身體碰撞與場下的輿論戰愈演愈烈。近日，金州勇士隊老將「嘴綠」格林（Draymond Green）在自己的播客節目中，針對馬刺球員巴恩斯（Harrison Barnes）對尼克主控布朗森（Jalen Brunson）的一次強硬犯規提出質疑，暗示馬刺隊可能存在「蓄意針對」布朗森的嫌疑。格林在「The Draymond Green Show」中談及巴恩斯對布朗森的爭議動作時表示，他並非要直接指控馬刺隊意圖傷人，但他認為這些動作並非偶然，並翻出馬刺過往的言行作為佐證。格林直言：「文班亞馬（Victor Wembanyama）過去曾被鏡頭捕捉到，明確指示隊友去『弄傷』對手（fuk somebody up）。巴恩斯目前並非輪替主力，但在場上卻做出那種動作，我不確定那是否為意外，但我很清楚他們確實曾被當場抓到，指使球員去針對某個特定對手。」格林強調，儘管他沒有絕對證據證明這是一次蓄意犯規，但從過去的歷史與現場畫面來看，這些小動作實在難以讓人忽視。事實上，格林已非首次針對尼克隊發表爭議言論。在總決賽開打前，他便曾多次公開質疑尼克隊的冠軍實力，甚至引用WNBA名帥哈蒙（Becky Hammon）過去的觀點，質疑「以矮小後衛為核心的球隊是否真的能奪冠」。儘管布朗森在本季季後賽以場場強勢的表現狠狠打臉質疑者，帶領尼克一路狂掃東區強權，並創下季後賽連勝佳績，但格林似乎仍堅持「東區冠軍不等於能在西區勝出」的論點，強調馬刺在西區擊敗灰狼、雷霆等勁旅後才來到總冠軍賽，展現出的強度非同小可。這場總冠軍賽不僅是兩隊繼1999年後的經典重逢，更承載了雙方球員的未來野心。馬刺由文班亞馬領軍，追求隊史榮耀；而布朗森則肩負紐約長達數十年冠軍荒的期望。格林的這番言論無疑為系列賽投入了震撼彈。無論他的說法是純屬臆測，還是意圖干擾對手心態，隨著每一記強硬犯規與爭議時刻被放大檢視，尼克與馬刺之間的緊張關係已達到臨界點。