我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於休士頓太空人隊日籍火球男今井達也於今（7）日在主場迎戰奧克蘭運動家，休5天再度掛帥先發。今井此役主投5局飆出8次三振，雖然在第3局遭遇亂流失掉2分，但在打線先發全員安打、包含阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）滿貫全壘打在內的猛烈火力支援下，太空人最終以13：2大勝運動家。今井達也順利奪下本季第3勝，賽後他表示，自己今天專注於投球節奏與平衡，整體感覺並不差。今井達也首局雖被首名打者科特斯（Cortez）擊出安打，但隨後連續飆出2次三振化解危機；第2局再度上演單局2K力保不失。不過在3局，今井在2出局後遭遇亂流，先投出保送後被連續安打掉分，隨後又出現觸身球與四壞球再掉1分，所幸他穩住陣腳三振掉麥克尼爾（Jeff McNeil），成功止血沒有造成更大傷害。今井達也在第4局雖被敲出安打但力保不失，5局更投出本場比賽首度的三上三下，完成5局投球任務後退場。今井此役總計用了92球，最快球速達97英哩（約156.1公里），被敲5支安打、送出4次保送、8次三振丟掉2分，防禦率為5.24。接替的牛棚投手布魯博（AJ Blubaugh）與桑塔（Alimber Santa）各負責2局皆無失分，合力封鎖運動家。相較於上一場對釀酒人投出優質先發卻苦吞敗投，太空人打線今天給予今井達也滿滿的火力支援。比賽前3局太空人局局有分數進帳，2局下先憑藉韋德（Wade）的陽春砲先馳得點，隨後強棒阿瓦瑞茲更轟出獨居美聯第一的第22號滿貫全壘打，前2局就強攻下6分；3局下阿爾圖維（Jose Altuve）也補上一發陽春全壘打，持續擴大領先優勢。5局下太空人攻勢再起，打線徹底爆發發動一輪猛攻，單局狂灌6分大局，一舉奠定勝基。此役太空人打線繳出全員安打的表現，全場狂轟13分，讓今井達也在大比分領先的情況下退場，並順利收下勝利。