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洛杉磯道奇昨戰1：0力克同城洛杉磯天使，先發投手佐佐木朗希7局無失分，與大谷翔平、山本由伸合組的日本三本柱，最近一場先發都各自繳出無失分完美好投。根據美國數據網站《OptaStats》統計，「這是大聯盟百年歷史上第一次，3位同隊的日本投手連續3場先發都無失分。」3人目前已經合計21.2局無失分，當總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問及此事時，竟笑說完全沒發現。由大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的日本三本柱，近3場先發都堪稱完美，還默默寫下MLB百年紀錄。首先是山本由伸上月31日對費城人主投5.3局飆10K無失分，進帳第5勝，大谷翔平3日對響尾蛇主投6局僅挨2安無失分，以及昨戰佐佐木朗希7局無失分。美國數據網站《OptaStats》於X寫道，「在短短一週內，『同一支球隊有3位日本出生的投手，各自繳出先發無失分的宰制級表現』，這在美國職棒大聯盟（MLB）超過百年的歷史中，道奇隊史上第一隊！」事實上，日本三本柱上一次失分，已經要追溯到5月30日佐佐木朗希第2局被敲出的陽春砲。自那之後，三人已經創下連續21.2局無失分的驚人成績。實際上，道奇先發輪值近期手感火燙，若算入非日本投手，道奇近3戰先發大谷翔平、弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）、佐佐木朗希，同樣處於連續19局無失分的絕佳狀態。當賽前被問到這項超狂數據時，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）臉上止不住笑意：「坦白說，我之前沒注意到無失分局數已經拉得這麼長了。但看著他們投球，那種能夠穩穩壓制對手、控制比賽局面的安定感，真的令人讚嘆。球季剛開始時，我們確實有點過度依賴某幾位主力，但現在整個先發輪值都運轉得非常流暢。」道奇今（7）日將持續在主場交手天使，賽前看點除了大谷翔平再度以第1棒、指定打擊上場、能否敲出睽違7場的第11發全壘打之外，山本由伸能否延續日本三本柱無失分紀錄，也成賽前關注焦點。