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▲吊車大王（左）每次現身都穿整套東北大花裝，日前他接受YTR台灣小姐（右）訪問時提到，因為這樣穿很喜慶又年輕，他本身有30套，也送親友900件。（圖／翻攝自台灣小姐IG@just_be_joyce）

人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑（胡董），每次現身都將著招牌東北大花裝，簡直變成具代表性的個人IP。不過，有眼尖的粉絲近日發現東北大花不是只有吊車大王愛穿，2024年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在中國年會上，也曾穿過一模一樣的大花裝，而且還上台大跳東北舞，效果十足，在網上因而衍生出是否富豪都愛東北大花裝的討論。黃仁勳在2024年1月訪問中國期間，參加了英偉達北京、上海、深圳三地辦公室的中國年會，並在活動中身穿東北大花背心，表演東北秧歌或二人轉，和平常總是穿黑色皮衣的造型有極大的反差，非常接地氣。有粉絲指出，黃仁勳穿上東北大花代表了對中國市場的重視，也也透過當地元素的文化，拉近與員工和顧客的距離。據了解，黃仁勳當時還在年會上主持抽獎、發紅包，炒熱氣氛。黃仁勳穿東北大花是為了和同事拉近距離，吊車大王穿東北大花的原因，他先前接受Youtuber邱怡澍訪問時曾談到原因，主要是因為穿起來喜慶又年輕，整個人心情都會變好。吊車大王對東北大花的熱愛絕對不是說說而已，他表示，自己衣櫃裡的東北大花裝就有30件，而且多年來已陸續購買狂送了親朋好友900件大花衣，要把年輕的感覺分享出去。