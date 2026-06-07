我是廣告 請繼續往下閱讀

英國尪急修手機！店家臉色一沉道歉「要等1小時」震碎他世界觀

▲英國人近期因手機損壞需要維修，聽到店家道歉並說需要等1小時，瞬間震碎他的世界觀。（示意圖／取自Pixabay）

「聽過很多外國人來台灣後返國的不適應症，很多時候都提到，台灣的效率驚人，回去都超不適應的」

台灣高效率試過回不去！設網路、辦證件都被點：看醫生超快速也被讚

▲台灣就醫方便，看診拿藥速度快速，亦讓不少外國人體驗過後感到嘖嘖稱奇。（示意圖／記者徐銘穗攝）

台灣人的高效率深植在日常生活，不少外國人也被台灣快速便利的各項服務而驚豔。貼文引起廣大迴響，也有許多人坦言被台灣高效率給震撼到，認為「去過國外就知道台灣有多幸福了，真的要珍惜。」一名音樂人近日在Threads分享，提到自家老公來自英國，對於當地辦事緩慢的速度已經習以為常。也讓原PO笑說英國人世界觀崩毀了。貼文曝光後，至今已吸引3萬人按讚，多達41萬人瀏覽，引發不少台灣人驚訝回應「台灣人自己創造了一個天堂，但很多人都不知道」、、「去過國外就知道台灣有多幸福了，真的要珍惜，不要被養成巨嬰還不自知」。不只修手機高效率讓外國人驚訝，也有許多曾在國外生活的民眾分享經驗，提到剛搬到日本時要幫租屋處設定網路，花費3週才弄好，但在台灣只要通電話就開通了；亦有人分享，在日本辦理身分證等證件需要花費1周以上時間，但在台灣只要臨櫃坐一下就能馬上拿到，「我椅子都還沒坐熱就叫我去取件了」。此外，還有在服飾業工作的民眾表示，，「她大驚不到一小時可以拿到褲子，只有台灣人在那邊我趕時間、我趕著走不能再早一點嗎」；也有人點出，，不禁感嘆「在台灣真的好幸福，謝謝各行各業正在努力的每個人」。