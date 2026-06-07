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眾人神回覆狂刷一排：台北根本大型電鍋

▲台北盆地封閉的地形，熱起來時出門就像走進桑拿房。（圖／記者吳翊緁攝）

小籠湯包模式還沒完！本周劇烈天氣再升級

▲未來一周降雨趨勢，全台幾乎都是雨勢不斷。（圖／中央氣象署提供）

上周全台高溫熱爆，台南市北寮、玉井在3日飆出38.6度高溫，北部也是熱到快走不出門。上周五受到低氣壓或熱帶性低氣壓及鋒面接近影響，全台炸雨「北南紅成一片」。台北天氣又悶熱又潮濕，讓不少民眾直呼凍未條。Threads有用戶抱怨了一句「台北人只有烤熟和淹死兩個選項嗎 」，沒想到才短短一天時間，就超過5萬人按讚認同，哀號台北人根本是「小籠湯包」。北部上周又是豔陽、又是豪雨，Threads用戶忍不住發文哀號：「台北人只有烤熟和淹死兩個選項嗎 」，出門不是快被曬死、就是大雨轟到不行，沒想到短短一句話火速引起共鳴，累積高達45萬人朝聖，超過5萬人按讚。留言區更是熱鬧：「不是滋滋滋、就是咕嚕咕嚕咕嚕」、「這是蒸熟」、「很熱+有水=我們是小籠湯包！ 」、「聽起來台北像一個電鍋，現在在加水 」、「汐止只有被水煮這個選項」、「我一直都跟朋友說，台北是大同電鍋、南部是烤箱，無誤」。不過「小籠湯包」現象恐不只是上周，中央氣象署表示，周二起（6月9日）滯留鋒面影響，加上暖濕的西南風到來，各地都要留意強降雨等劇烈天氣現象。隨著鋒面接近及西南風增強，周日下午開始轉為有雨天氣，周一（6月8日）全台炸雨，周二、周三（6月9日、10日）雨勢更為劇烈，西半部幾乎是「紫爆一片」。而周四雨還未停歇，周五開始至周六（6月12日至13日）滯留鋒面北抬，全台降雨趨勢又紅通通一片。