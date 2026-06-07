根據勞動部勞動力發展署官網，2026最新勞工補助獎勵金額「每月領取8000元」最長補助12個月，全國都能領，總計最高96000元！勞動部表示，針對15歲至29歲失業或待業青年，推出「青年職前訓練學習獎勵金」，參加指定政策性產業課程者享有補助。本文針對領取對象、獎勵制度、申請資格與方式一次整理，搭配台灣就業通推薦適用課程、參加步驟一圖看懂。
勞動部表示，積極推動「青年職前訓練學習獎勵金」補助福利，協助15歲至29歲失業或待業青年在轉職期間安心投入職業訓練、培養一技之長，勞動部勞動力發展署北分署開辦多元化訓練課程，享有最高補助全額訓練費，還提供受訓期間之學習獎勵金，「每月領取8000元」最長補助12個月，全國都能領，總計最高96000元！以減輕青年經濟負擔、專心強化知識及就業技能，培育國家重點創新產業及跨領域人才。
全國勞工補助「領取96000元」！青年職前訓練學習獎勵金 申請資格
一、適用對象
15歲至29歲之本國籍失業青年。（以課程開訓日計算）
二、適用課程
1、本署與分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練（包括智慧機械、綠能科技、資訊服務、循環經濟及營建等政策性產業課程）。
2、產業新尖兵計畫
上開規定課程，每月訓練總時數需達100小時以上，且訓練期間應至少30日。
三、青年參加步驟
報名參加職前訓練課程
↓
提供個人金融帳戶資料（開訓後10個工作日內）
↓
分署於開訓後每30日將當期獎勵金撥入青年帳戶。
四、獎勵額度
1、學習獎勵金的發放額度如下：參加公告之政策性產業課程：每月發給新台幣8000元，合計不得超過新台幣96000元。
2、每月以30日計算，訓練期間一個月以上始發給學習獎勵金，超過30日之畸零日數，依下列方式辦理：
(1) 畸零日數期間之訓練時數未達50小時者，發給半個月。
(2) 畸零日數期間之訓練時數達50小時以上者，發給一個月。
五、獎勵發放方式
符合資格之青年，分署將於開訓後每30日將當期獎勵金撥入帳戶內。
六、注意事項
1、青年因參加訓練課程而領取學習獎勵金，以1次為限。
2、依法領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得領取學習獎勵金。
3、申請補助對象應自行負據實揭露義務，申請人係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。
4、依公職人員利益衝突迴避法第14條第2項前段規定，公職人員或其關係人申請補助或交易行為前，應主動據實表明身分關係。又依同法第18條第3項規定，違者處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
七、聯絡資訊
1、勞動力發展署：0800-777-888、02-8995-6114
2、勞動力發展署分署：
(1) 北基宜花金馬分署 02-8995-6399分機1812
受理轄區：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣
(2) 桃竹苗分署 03-485-5368分機1504
受理轄區：桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣
(3) 中彰投分署 04-2359-2181分機1527
受理轄區：台中市、彰化縣、南投縣
(4) 雲嘉南分署 06-698-5945分機1518
受理轄區：台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市
(5) 高屏澎東分署 07-821-0171分機1336
受理轄區：高雄市、屏東縣、澎湖縣、台東縣
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全國勞工補助「領取96000元」！青年職前訓練學習獎勵金 申請資格
一、適用對象
15歲至29歲之本國籍失業青年。（以課程開訓日計算）
二、適用課程
1、本署與分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練（包括智慧機械、綠能科技、資訊服務、循環經濟及營建等政策性產業課程）。
2、產業新尖兵計畫
上開規定課程，每月訓練總時數需達100小時以上，且訓練期間應至少30日。
三、青年參加步驟
報名參加職前訓練課程
↓
提供個人金融帳戶資料（開訓後10個工作日內）
↓
分署於開訓後每30日將當期獎勵金撥入青年帳戶。
四、獎勵額度
1、學習獎勵金的發放額度如下：參加公告之政策性產業課程：每月發給新台幣8000元，合計不得超過新台幣96000元。
2、每月以30日計算，訓練期間一個月以上始發給學習獎勵金，超過30日之畸零日數，依下列方式辦理：
(1) 畸零日數期間之訓練時數未達50小時者，發給半個月。
(2) 畸零日數期間之訓練時數達50小時以上者，發給一個月。
五、獎勵發放方式
符合資格之青年，分署將於開訓後每30日將當期獎勵金撥入帳戶內。
1、青年因參加訓練課程而領取學習獎勵金，以1次為限。
2、依法領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得領取學習獎勵金。
3、申請補助對象應自行負據實揭露義務，申請人係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。
4、依公職人員利益衝突迴避法第14條第2項前段規定，公職人員或其關係人申請補助或交易行為前，應主動據實表明身分關係。又依同法第18條第3項規定，違者處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
七、聯絡資訊
1、勞動力發展署：0800-777-888、02-8995-6114
2、勞動力發展署分署：
(1) 北基宜花金馬分署 02-8995-6399分機1812
受理轄區：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣
(2) 桃竹苗分署 03-485-5368分機1504
受理轄區：桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣
(3) 中彰投分署 04-2359-2181分機1527
受理轄區：台中市、彰化縣、南投縣
(4) 雲嘉南分署 06-698-5945分機1518
受理轄區：台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市
(5) 高屏澎東分署 07-821-0171分機1336
受理轄區：高雄市、屏東縣、澎湖縣、台東縣