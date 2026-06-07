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缺乏專門疫苗 國際社會急砸5億美元自救

非洲中部伊波拉病毒疫情持續惡化。世界衛生組織（WHO）6日公布最新統計指出，位於中非的剛果民主共和國與烏干達累計確診病例已逼近500例。衛生專家警告，若無法迅速控制疫情蔓延，這波疫情規模恐逼近2014年西非大流行，成為歷來最嚴重的伊波拉疫情之一。根據法新社報導，據WHO每日疫情更新資料，自三週前宣布爆發疫情以來，目前疫情最嚴重的剛果民主共和國已累計452例確診病例，其中82人死亡；鄰國烏干達則通報19例確診、2例死亡。兩國合計病例數已達471例，死亡84人，較前一日增加100例確診及20例死亡。WHO於5月15日宣布此次疫情為「國際公共衛生緊急事件」，引發全球衛生界高度關注。疫情最早在剛果民主共和國東北部被發現，但專家認為病毒可能在被發現前已於當地社區傳播一段時間。美國疾病管制與預防中心（CDC）疫情預測與分析中心主任艾舍（Jason Asher）5日表示，根據模型推估，若缺乏強而有力的公共衛生介入措施，本次疫情規模可能逼近2014年西非伊波拉疫情。當年疫情造成超過2萬8000人感染、逾1萬1000人死亡，被視為史上最嚴重的伊波拉疫情。艾舍指出：「這樣的情況確實有可能發生。」伊波拉病毒主要透過與患者密切接觸或接觸體液傳播，致死率極高。過去50年間，伊波拉已在非洲奪走超過1萬5000條人命。值得注意的是，此次疫情的病原體為較罕見的「本迪布焦型伊波拉病毒」（Bundibugyo Ebola virus）。目前全球尚無獲正式批准的疫苗或特效治療藥物可用於防治該病毒株，使防疫工作面臨更大挑戰。面對疫情快速升溫，WHO與非洲疾病管制與預防中心日前共同宣布一項為期6個月、總額5.18億美元的防疫計畫，內容包括強化疫情監測、擴大實驗室檢測能力、加強感染預防與控制措施，以及提升各國應變能力。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前疫情擴散速度相當快，而國際社會的防疫行動仍落後於病毒傳播速度。譚德塞強調，當前最重要的任務是在疫情源頭加以控制，同時支援第一線應對國家，並確保周邊國家具備及早發現病例與迅速應變的能力。他警告：「這是一場嚴重的疫情。我們知道如何阻止它，但必須更快速、更團結地行動。」