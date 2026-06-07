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聖安東尼奧馬刺昨戰主場104：105輸給紐約尼克，系列賽陷入2敗劣勢，22歲當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）11.9秒讀秒階段、兩隊平手時發生致命傳球失誤，當下信心崩潰低頭，結果有球迷拍到前鋒隊友瓦塞爾（Devin Vassell）大聲鼓勵文班亞馬，「兄弟抬起頭（Head up！）」成總冠軍賽場上最暖一幕。馬刺與尼克此役一路糾纏到決勝節讀秒階段，倒數39.4秒時尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）投進追平中距離，馬刺快速進攻失手後，回過頭文班亞馬成功防阻布朗森投籃、再抓下籃板，此時時間尚有11.9秒、兩隊104：104平手，結果文班亞馬慌亂中直接將球傳到卡斯特（Stephon Castle）背上形成失誤，無奈之下對布朗森犯規。文班亞馬這次致命失誤不僅葬送最後一擊機會，還讓尼克有機會反超比分，文班亞馬當下信心崩潰、對自身表現懊悔不已，結果只見25歲的瓦塞爾走到他身旁，大聲地指著天空並大喊「抬起頭（Head up！）」，鼓勵22歲的一哥重拾信心。後續尼克2罰1中，留給馬刺最後7.5秒逆轉機會，文班亞馬經由戰術後操刀最後一擊，可惜中距離失手，馬刺終場1分飲恨，系列賽陷入2敗絕對落後。瓦塞爾全場先發上陣超過38分鐘，拿下14分、9籃板與5助攻，文班亞馬則有29分、9籃板、2助攻、2抄截與4火鍋，但也有4次失誤。