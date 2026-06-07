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▲巧虎這個周末連續2天在LaLaport現身。（圖／LaLaport南港FB）

卡通《可愛巧虎島》的主角「巧虎」是陪伴不少小朋友長大的經典動畫人物，昨（6）日巧虎現身南港LaLaport百貨公司，舉辦闖關活動，和小朋友及家長互動，目測吸引超過500人圍觀，把舞台附近塞爆，可見巧虎的人氣有多驚人。一名網友就拍下這波人潮，在Threads發文，開玩笑說：「我建議巧虎出來選總統」，結果竟釣出巧虎本人回應：「可是我才5歲」，讓粉絲全笑翻。一名網友昨日在Threads發文，貼出巧虎於LaLaport舉辦活動的現場照片，只見巧虎和主持人在台上唱唱跳跳，台下坐滿小朋友與家長，許多小朋友還興奮跟著巧虎一起舞動，場面看起來超級熱鬧，目測觀眾超過500人。原PO因此笑說：「我建議巧虎出來選總統，會當選的！」想不到貼文曝光後，在Threads上吸引39萬人次瀏覽、4萬人按讚，大家看了都紛紛留言：「巧虎跟香蕉哥哥搭檔無敵」、「我願意投他一票」、「巧虎真的好讚，我每週固定給我們班小朋友看巧虎，既有科學又有家庭議題、友情議題也很棒，他們吵架後都會互相道歉，鬧脾氣後也會反省自己哪裡做不好」、「巧虎人氣贏過麵包超人了」。這篇文也意外釣出「巧連智」台灣粉專回應，他們以巧虎的語氣開玩笑說：「可是我才5歲，還不能選總統。」讓粉絲再度笑翻，直呼：「巧虎，我9歲時你5歲，我41歲了你還是5歲」、「巧虎有認真上公民課喔」、「我35年前就認識你了，為什麼你還在5歲」。《可愛巧虎島》是源自日本的卡通與教材，自1989年引進台灣推出《巧連智》月刊以來，已經紅了超過30年。究竟為什麼巧虎在台灣會有如此崇高、甚至無法被輕易取代的地位？主要是因為它極富教育意義，甚至有具體情境引導，教小孩自己上廁所、刷牙、吃飯等等，讓爸媽可以省去很多功夫，滿足兒童學齡前教育需求，這才讓巧虎長紅至今。