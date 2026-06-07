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▲謝金燕強調自己有醫美，但自豪身材管理很強。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

女星謝金燕今年即將迎來51歲，但她的美貌與身材卻依然超凍齡，讓外界都非常羨慕。而近日有媒體報導謝金燕的5大瘦身祕訣，但標題開頭就是「拒絕醫美」，因而引發熱議。對此，謝金燕也在昨（6）日親上火線說明，否認自己拒絕醫美，坦承：「美麗是需要幫助的。」近日有媒體報導謝金燕170公分的身高，維持45公斤體重的5大凍齡祕訣，但標題第一句就寫著「拒絕醫美」，意外引發外界熱議。而對此，謝金燕昨日也親自在IG限時動態發文說明：「這篇寫的全部都對，除了…說我拒絕醫美。」還放出超多個哭笑不得的表情符號。謝金燕表示這幾個字放在標題，逼得她不得不出來說明，以免觀感不佳，並強調：「姐沒拒絕醫美喔！美麗是需要幫助的。」還笑說：「只是姐身材管理實在太強，沒賺到我的錢錢。」而她也坦言：「臉部審美確實在線，很幸福生在這個年代，希望有更厲害的機器趕快出現。」毫不掩飾自己對醫美的熱愛。而日前，謝金燕也透露自己體重創新低，僅有45.85公斤，表示都是吃太健康、不吃炸、不吃糖的結果。事實上，謝金燕多次分享過自己維持身材的祕訣，除了上述飲食控制外，還有要規律睡眠，絕不熬夜、不穿寬鬆衣服掩飾身材、吃飯只吃七分飽，不要到飽了才停止，並放慢咀嚼速度、隨時收緊核心、多運動等，都是她保持好身材的方式。