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洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於今（7）日賽前記者會上，針對當天被移入60天傷兵名單（IL）的主力右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）說明最新傷情。格拉斯諾自5月6日對太空人先發腰痛退場後缺陣至今，羅伯茲坦言其背部痙攣的狀況比預期嚴重，目前甚至還無法展開接球練習。「培養年輕的先發投手，是球團重要事情之一。」面對格拉斯諾缺陣的狀況，羅伯斯看著陣中年輕投手群及時挺身而出，感到相當欣慰。他指出，在美職大聯盟資歷尚淺的投手們，能夠在短時間內取得這樣的成功，在整個棒球界都是特別的現象。羅伯斯在記者會上點名了幾位新秀，並公開肯定他們的成長：「看到希恩 (Emmet Sheehan)、弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）、佐佐木朗希，我覺得這真的很特別。」儘管這群小將剛來到最高殿堂，但在老將受傷時展現的成熟度與壓制力，已經完全超出了教練團的預期。談到球隊整體的投手陣容相乘效應，羅伯斯認為即便是日籍強投山本由伸，其實也才剛開始他在美國的大聯盟生活，大家都還在學習與適應。相較於去年球季只能用有限的投手陣容苦撐，今年這群年輕人的挺身而出，讓球隊在經歷傷兵潮時有更多的調度空間。隨著球季推進，包含史內爾（Blake Snell）與格拉斯諾等經驗豐富的老將都將陸續傷癒復出，屆時將迎來完全體的先發輪值。羅伯斯對此樂觀地表示：「之後這些老將回歸，對我們將是非常大的助力；但與此同時，這段期間對現在正在投球的年輕球員來說，也是非常棒的實戰經驗，對整個道奇球團來說都是一件好事。」