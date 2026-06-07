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紐約尼克隊在總冠軍賽勢如破竹，目前以2：0領先聖安東尼奧馬刺，距離隊史自1973年以來首座金盃僅剩兩勝之遙。隨著系列賽第三戰移師紐約，迎來重量級嘉賓——美國總統川普（Donald Trump）。由於總統將親自到場觀賽，主辦單位麥迪遜廣場花園（MSG）已聯手美國特勤局（Secret Service），祭出史上最嚴格的「機場級」安保措施，籲請球迷務必提早規劃入場。根據白宮行程，川普總統應尼克隊老闆詹姆斯·多蘭（James Dolan）之邀，將於週一親臨現場觀賽。這不僅是自2015年歐巴馬總統出席NBA賽事後，首位現任總統觀賽，更是NBA季後賽歷史上的首次。為了迎接總統到訪，紐約市政府與特勤局已規劃極高規格的維安部署，屆時將有數百名特勤人員與數千名紐約警察局（NYPD）警力進駐。球館周邊將實施「硬性封鎖」，包括第七與第八大道周邊路段將實施交通管制，禁止任何非預定活動（如球迷觀賽派對），且現場禁止車輛進入與行人穿越。對於預計前往觀賽的球迷，安保單位發布了明確的入場須知：📍全面禁帶背包： 禁止攜帶任何形式的錢包、後背包、手提袋，強烈建議球迷將個人物品控制在最低限度。📍機場級安檢： 所有持票觀眾必須通過類似機場運輸安全管理局（TSA）的嚴格篩檢流程，包括金屬探測門與嚴密盤查。📍提早入關： 安檢單位預計每小時僅能處理約300人次，為避免錯過開賽，強烈建議持票球迷至少在比賽開始前兩小時（即晚間6時30分）抵達球場。儘管球館下方的交通樞紐賓夕法尼亞車站（Penn Station）將維持開放，預計不會影響公共交通運作，但市府官員強調，這場比賽的維安規格已非比尋常，務必做好面對長時間安檢的心理準備。尼克隊睽違已久的總冠軍氣勢，已徹底點燃紐約熱情。在週五的第二戰中，有超過6,500名球迷在MSG外圍舉行觀賽派對，雖然最終尼克以105比104驚險奪勝，但現場卻發生零星暴力事件，導致17人遭到逮捕。紐約市長佐蘭·曼達尼（Zohran Mamdani）對此發表嚴正聲明，強調市民應共同享受這份歷史性的喜悅，但絕不容忍任何形式的暴力行為，特別是針對警察的攻擊。市長本人亦計畫出席週一的第三戰，但他笑稱自己會與總統坐在「球場內非常不同的區域」。