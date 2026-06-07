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軍售議題成美中角力焦點

美方政策立場與內部爭議並存

台灣方面維持溝通並強化防衛

專家：通話將比軍售更具挑釁性

即使中國已公開呼籲華府避免與總統賴清德直接接觸，美國總統川普（Donald Trump）近日仍表示，他仍可能與賴清德直接通話。此番言論再度引發外界對美中台三方關係走向的關注。根據美聯社、華爾街日報等美媒報導，川普是在上月於北京會晤中國國家主席習近平後返程途中首次提出可能與賴清德通話的想法，當時他表示，正考慮是否批准一項已獲美國國會通過、總額約140億美元的對台軍售案，並稱可能透過直接對話與台灣方面溝通。當川普在5日被媒體問到是否已對140億美元對台軍售做出決定時，他回應「我們對此正在考慮中」。隨後媒體追問是否仍計劃與賴清德談軍售時，川普則稱：「我隨時都可以跟他談（I’ll always talk to him）。」顯示該通話仍在考量之中。若該通話成行，將是數十年來首次現任美國總統與台灣總統之間的直接對話，勢必觸動北京敏感神經。中國駐美大使館本週稍早已向媒體表示，此類舉動恐破壞美中關係脆弱的穩定，並敦促華府「謹慎處理台灣問題」，避免向台北釋出錯誤訊號。回顧歷史，2016年川普當選後曾與當時台灣總統蔡英文通話，引發中國強烈反彈。此次若再度突破現行慣例，勢必再掀外交風波。川普先前已暗示，對台軍售可能成為對中談判的「籌碼」，並在與習近平會晤期間提及相關議題。儘管美國國會已於今年1月批准對台軍售方案，但仍需白宮最終拍板。中國方面則持續強調「台灣問題」在美中關係中的核心地位。據中方官員說法，習近平在北京峰會中警告，若處理不當，雙方將面臨「衝突甚至對抗」。中國駐美使館也重申，任何美方與台灣高層的直接互動，都可能被視為挑釁行為。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在近期國會聽證中則強調，美國對台政策並未改變，仍維持既有框架。然而分析人士指出，川普將軍售與外交互動連結為談判工具的說法，使政策訊號出現不確定性。華府智庫專家指出，真正關鍵不在於言辭，而在於軍售案是否落實，以及推動時程。賴清德6日出席公開活動時，被媒體追問是否已與川普通話，他僅以「謝謝」二字低調回應。美聯社指出，台灣方面對於與賴川通話持開放態度。台北駐美代表處表示，將持續與美方就軍售及相關議題保持密切溝通，並強調是否安排領導人通話，將由美方對外宣布。若通話成行，據悉賴清德將強調台海和平穩定對全球安全的重要性，並指出中國是破壞區域穩定的主要來源，同時重申提升國防預算與採購美製武器，是因應安全威脅的必要措施。前美國外交官員分析指出，相較於軍售案本身，美台領導人直接通話更可能被北京視為重大政治挑釁。他認為，川普若選擇不進行通話，反而可能為推動軍售案與緩和中國反應創造操作空間。在美中戰略競爭持續升溫之際，川普是否真正與賴清德通話，已不僅是外交安排問題，更可能成為牽動台海局勢與區域安全的重要變數。