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韓國日前舉行不在籍投票亂象叢生，出現部分投票所選票準備不足，讓選民無法投票引爆民怨，甚至討論應效法台灣制度，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（7）日表示，過去就一直提醒大家，不在籍投票造成選票太多，回憶過去光是十幾個公投題目就已經造成選務困難，何況是那麼多全國議員要做不在籍投票，人力可能就已經不足了，更何況是弊端如何預防，配套措施有沒有想好，這些都是應注意的事情。對於韓國不在籍投票亂象叢生引爆民怨，沈伯洋指出，投票制度改變會造成行政作業改變，之前在不在籍投票在被提出時，就一直在提醒大家，如果不在籍投票造成選票太多，尤其是九合一選舉時，地方議員的選票，票是不同的議員，把全台灣的加起來其實非常多，會造成第一線選務的困難。沈伯洋認為，大家如果還記得當時公投，光是十幾個公投題目就已經造成選務困難，何況是那麼多全國議員要做不在籍投票，這些其實都是第一線要怎麼執行的問題，人力可能就已經有點不足了，更何況是因為這樣產生的弊端，沒有辦法預防的時候，配套措施有沒有想好，這些都是應注意的事情。