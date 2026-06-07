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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊今（7）日於主場迎戰前東家洛杉磯天使隊，道奇隊打線展現恐怖的統治力。當家球星大谷翔平單局敲出內野安打並轟出本季第11號全壘打，帶領道奇隊在首局就瘋狂進帳9分，自己也跑回生涯第750分，這場「歷史級」的殘暴進攻讓現場氣氛沸騰，卻也讓不少日本球迷看了直呼：「對天使太殘忍了，別再打了！」這場比賽由道奇強投山本由伸掛帥先發，雖然開局先丟1分，但道奇打線隨即展開瘋狂反撲。首局首打席，大谷翔平先是靠著腳程拚出一支二壘內野安打，並隨即靠著隊友帕赫斯（Andy Pages）的逆轉兩分砲跑回分數，這也是大谷大聯盟生涯累積的第750次得分。道奇攻勢並未停歇，隨後打線連連安打，加上天使隊守備失誤亂成一團，道奇在打者輪回一輪後，大谷翔平再次站上打擊區。面對天使隊中繼投手斯特（Brent Suter），大谷鎖定一顆偏高的變化球，一棒掃出左中外野大牆，擊出本季第11號兩分全壘打。這一轟為道奇隊的首局瘋狂進攻畫下句點，單局狂攻9分的恐怖效率，徹底將天使先發投手打退場。大谷翔平自前一場連續安打與連續上壘紀錄中斷後，今日火速調整狀態，首局便繳出猛打表現。然而，面對這支大谷曾效力多年、如今卻顯得脆弱不堪的天使隊，道奇隊毫不留情的猛攻令不少遠端觀賽的日本球迷感到五味雜陳。社群媒體X（原Twitter）上湧入大量討論，網友紛紛表示：「這對天使來說簡直是噩夢」、「已經7：1了還要轟？」、「天使看起來太悲慘了，拜託別再打了」、「我開始同情天使了」。這場賽事對天使而言無疑是一場災難，但對道奇而言，這不僅是對山本由伸最有力的支援，更證明了道奇打線在面對任何對手時，皆具備摧毀性的爆發力。在隊友如此狂暴的支援下，山本由伸在首局失分後隨即穩住陣腳，為球隊保住勝利基礎。大谷翔平此役不僅達成大聯盟通算750得分里程碑，第11號全壘打更是他在歷經休息調整後的強力回擊。