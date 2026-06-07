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洪迪亞斯號漢他病毒 釀3死、死亡率23%

衛福部疾管署今（7）日表示，日前因荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」發生漢他病毒安地斯型群聚事件，我國掌握1名曾搭乘該郵輪之紐西蘭籍旅客於5月7日入境。疾管署安排個案於醫院接受加強型自主健康管理及健康監測至6日午夜12點，於7日解除加強型自主健康管理，並由我國國際衛生條例機制（IHR）窗口通知世界衛生組織及紐西蘭IHR窗口。疾管署強調，該名乘客經檢驗陰性且加強型自主健康管理監測期滿42天，對國內社區無傳播風險。疾管署表示，該名乘客於監測期間均無發燒、咳嗽、呼吸困難或其他疑似漢他病毒感染相關症狀，並分別於5月14日、5月20日、5月27日及6月3日共進行4次採檢，檢驗項目包括漢他病毒安地斯型核酸檢測及血清IgM、IgG抗體檢測，結果均為陰性，健康狀況穩定。疾管署說明，荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」之漢他病毒安地斯型感染群聚事件，截至6月2日累計報告13例病例（11例確診、2例可能病例），其中3例死亡，致死率達23%。跨國追蹤工作仍持續進行，截至5月22日已對逾600名接觸者進行追蹤，其中53%為高風險接觸者。WHO評估此疫情事件對全球之風險等級為低。疾管署將持續透過WHO及IHR等國際合作機制掌握疫情資訊，並視疫情發展適時調整相關防治措施。