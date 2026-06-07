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高速公路系列賽第二戰洛杉磯道奇在主場迎戰洛杉磯天使，首局道奇打線就火力全開，單局灌下九分大局，日籍球星大谷翔平在首局就敲出雙安，其中包含本季第11轟，一局打完以9：1領先。大谷翔平在第一打席面對天使火球男科查諾維奇（Jack Kochanowicz）手中敲出內野高彈跳，全速衝刺跑上一壘，形成內野安打，下一棒帕赫斯（Andy Pages）補上2分砲，幫助道奇2：1逆轉超前。緊接著道奇展開一輪猛攻，連續敲4支安打將科查諾維奇打退場。第二打席，並面對天使第二任投手蘇特（Brent Suter）89.9英哩的失投球，夯出中外野方向平射的2分砲，擊球初速110.4英哩、飛行距離406英呎，本季第11轟出爐、相隔7場再開轟，也將單局得分一舉推高到9分。