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新竹市長高虹安先前因助理費案退出民眾黨，未來是否有機會重返民眾黨，以及民眾黨執政縣市版圖恐歸零，引發關注。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（7）日表示，高虹安目前最重要的工作仍是市政推動及面對司法案件，至於政治層面的事情並不急著處理。民眾黨今日在百齡龍舟碼頭舉行「雙北龍舟友誼賽＆志工嘉年華」活動，民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌一起受訪。媒體提問時指出，《公職人員選舉罷免法》第26條修法被外界稱為「高虹安條款」，而高虹安近日也發布新影片，但並未使用民眾黨相關標誌，由於目前身分為無黨籍，未來是否有機會回歸民眾黨，以及雙方是否已有相關溝通。對此，柯文哲回應表示，高虹安中間因遭停職超過一年，目前回到市政工作後，首要任務應是把過去延宕的市政進度補回來。他也說，高虹安目前仍有司法案件尚在審理程序當中，因此現階段應優先處理相關事務，至於政治上的安排，不需要急著討論。「我倒覺得這樣，這種政治方面的東西，不急著去處理。先把最重要的事情先解決掉，這比較重要。」媒體追問，是否擔心民眾黨未來執政縣市歸零。柯文哲則反問，「這個有那麼重要嗎？」最重要的還是把事情做好。柯文哲重申，高虹安目前最需要專注的是市政工作，將停職期間落後的進度補上，同時相關司法案件也要面對處理。