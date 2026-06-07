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西南風持續發威 今明各地午後雷雨增強

▲受到滯留鋒面、西南氣流影響，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。（圖／中央氣象署）

周二、周三雨勢最猛！嘉義以南山區慎防豪雨成災

▲周二起明顯的降雨影響，各地的氣溫將會下降，一直到下周末，各地白天高溫25至31度。（圖／中央氣象署）

鋒面報到終結酷暑 未來一周氣溫明顯下滑

西南風影響，今（7）日中南部降雨機率高，大台北午後要注意雷陣雨，中央氣象署預報員曾昭誠表示，隨著滯留鋒面明（8）日接近，未來一周至10天，各地降雨機率大幅提高，周二、周三（6月9日至6月10日）將會是雨勢最強的時段。曾昭誠指出，今明兩天主要受西南風影響，中南部持續有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部上午多雲，但午後須防範局部雷陣雨，尤其是大台北平地、各地山區有大雨，明天隨著鋒面逐漸接近，整體水氣與降雨範圍將進一步擴大，南部及午後的大台北地區甚至有「短延時豪雨」發生的可能。曾昭誠提醒，周二、周三將是未來一周降雨最劇烈的時段，受到滯留鋒面及西南氣流的雙重影響，北部、中南部將出現旺盛對流，不僅有陣雨或雷雨，更伴隨大雨及豪雨發生。其中，嘉義以南山區，要慎防豪雨以上等級的強降雨可能帶來的危害。周四滯留鋒面向南移動，各地雨勢稍微趨緩，但中南部仍有局部大雨發生，其它地區也都會出現短暫陣雨；周五至下周末（6月12日至6月14日）鋒面再度北抬回到台灣附近，導致水氣再度增多，西半部、東半部山區又將面臨大雨或豪雨，天氣持續不穩定。氣溫方面，今天白天西半部高溫34至35度，中南部內陸、近山區、花東縱谷有36度高溫，周二起明顯的降雨影響，各地的氣溫將會下降，一直到下周末，各地白天高溫25至31度。曾昭誠也說明，鋒面及西南風影響，周一至周三北部海面、台灣海峽、東南部海面的平均風力將明顯增強，雷雨區陣風最高可能達到10級，浪高也會增加至3公尺左右，呼籲民眾，未來一段時間全台天氣極不穩定，易有劇烈天氣發生，請持續密切鎖定最新的天氣預報資訊。